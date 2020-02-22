https://static.news.ru/photo/130dfc84-559f-11ea-b86d-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcvityaz.ru

Подмосковный «Витязь» обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина, даже несмотря на то, что в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) потерпел поражение в серии буллитов в Череповце от «Северстали» — 1:2Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1).

В основное время у «сталеваров» отличился Владислав Кодола (4-я минута), у гостей — Александр Сёмин (27-я).

В серии послематчевых буллитов победу хозяевам принёс бросок Александра Петунина, проводившего сотый матч в КХЛ.

Набранного очка хватило «Витязю» (63 очка, 60 игр), чтобы остаться на седьмом месте в таблице Западной конференции и гарантировать себе выход в плей-офф.

«Северсталь» уже потеряла даже теоретические шансы на участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

В поединке ХК «Сочи» и нижегородского «Торпедо» могла решиться судьба последней путёвки в плей-офф на «Западе», если бы «автозаводцам» удалось выиграть на выезде. Однако победу в овертайме с минимальным счётом одержали южане — 1:0ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

На третьей минуте овертайма шайбу забросил Сергей Шмелёв.

Голкипер «курортников» Илья Проскуряков отразил все 26 бросков соперника и отыграл «на ноль» второй матч в нынешнем сезоне.

Форвард волжан Дамир Жафяров провёл 400-й матч в КХЛ.

«Торпедо» (62 очка, 61 игр) удерживает восьмую строчку в таблице Западной конференции, «Сочи» отстаёт на три очка и должен отыграть их за две оставшиеся игры «регулярки».

Челябинский «Трактор» на своём льду всухую разгромил новосибирскую «Сибирь» — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0).

Дубль оформил Лукаш Седлак (голы на 55-й — в пустые ворота — и 56-й минутах), по разу отличились Ник Бэйлен (25-я минута, в меньшинстве) и Томаш Гика (51-я).

Голкипер уральцев Иван Федотов отразил все 37 бросков соперника и заработал третий «сухарь» (второй подряд) в нынешнем сезоне. Его сухая серия составляет 122 минуты 43 секунды.

«Сибирь» (70 очков, 60 игр) занимает пятое место на «Востоке», «Трактор» остаётся главным аутсайдером этой же конференции без шансов на плей-офф.

«Адмирал» на своей площадке во Владивостоке обыграл рижское «Динамо» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

У дальневосточников шайбы забросили Никита Коростелёв (36-я минута), Денис Вихарев (на 26-й секунде третьего периода) и Маркус Юнг (за 23 секунды до финальной сирены, в пустые ворота).

Автором единственного гола у гостей стал на 54-й минуте Картер Эштон.

«Адмирал» выиграл дома у рижского «Динамо» впервые с 29 сентября 2013 года и прервал серию из шести поражений в нынешнем чемпионате, однако уже потерял шансы на выход в плей-офф, как и команда из латвийской столицы.

Омский «Авангард» в серии буллитов уступил финскому «Йокериту», московские «армейцы» разгромили минское «Динамо», писал ранее NEWS.ru.