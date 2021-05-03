Вернулся, чтобы уйти: Овечкин рискует пропустить оставшийся сезон НХЛ

В ночь на 4 мая состоялся матч между командами Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Главным событием стало возвращение капитана «столичных» Александра Овечкина.

Нападающий не играл с 22 апреля, никаких конкретных заявлений о характере травмы клуб не делал, объясняя это одним — узнав, соперники могут воспользоваться слабым место ведущего игрока и специально вывести его из строя. Но противникам даже не пришлось прилагать дополнительные усилия.

Перед началом игры российский форвард выглядел уверенно. Да и ранее опубликованные кадры его супруги доказывали — Ови сумел восстановиться после отсутствия в четырёх встречах команды. Ещё в раздевалке он подбадривал напарников, среди которых не было заметно других россиян — Ильи Самсонова и Евгения Кузнецова. Оба опоздали на командное собрание, и клуб, недолго думая, отстранил хоккеистов от игры.

Есть правила, есть границы и есть установленные ожидания, которым необходимо соответствовать, — сказал главный тренер Питер Лавиолетт на послематчевой пресс-конференции, отвечая на вопрос о провинившихся.

Возможно, именно поэтому Великий приехал на гостевой матч раньше. Но опять же, всё говорило о том, что форвард здоров и готов ещё на несколько шайб приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки.

Что ж, придётся отложить. Овечкин вышел на лёд на одну смену, которая продлилась 39 секунд. Затем с горем пополам добрался до скамейки запасных, а впоследствии и вовсе ушёл в раздевалку, откуда не выходил до финальной сирены.

Очевидно, что выпускать россиянина было нельзя — рецидив старой травмы, полученной с «Айлендерс», может заявить о себе с новой стороны. И совсем не с положительной. Только представьте, если травма усугубится, то хоккеист может распрощаться с успешной карьерой. Этого не может допустить ни Овечкин, ни клуб. Так что единственное, что остаётся делать обеим сторонам, — ждать. Медленно восстанавливаться и готовиться, кажется, уже к новому сезону.

После матча наставник «Вашингтона» признался, что решение отправить в раздевалку форварда было совместным.

В первую смену он не чувствовал себя комфортно, поэтому мы решили не форсировать события и не рисковать, — сказал Лавиолетт.

У «Вашингтона» осталось ещё пять матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Команда по-прежнему лидирует и готовится к предстоящему плей-офф. Но абсолютно очевидно, что без Овечкина, который впервые за шесть лет пропускает матчи из-за травмы, Кубок Стэнли для клуба может оказаться недосягаемым. Его отсутствие называют ключевой проблемой.

Это ключевая проблема для клуба. Очевидно, что Александр пытался вернуться в строй до того, как был к этому готов, — отметил обозреватель The Athletic Тарик Эль-Башир.

Нет сомнений, что Русская Машина справится. Но если его травма действительно усугубилась, то теперь для «Вашингтона» наступают тяжёлые будни. И всё больше кажется, что Лавиолетту придётся быстрее простить провинившихся Самсонова и Кузнецова.