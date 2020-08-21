Вайсфельд считает, что Свечников выбрал ошибочную игровую философию

https://static.news.ru/photo/6cf93548-e43c-11ea-9351-fa163e074e61_660.jpg Фото: Greg Thompson/Icon Sportswire via/Global Look Press

По мнению известного в прошлом хоккейного арбитра и менеджера, а ныне эксперта Леонида Вайсфельда, российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников при всём своём неоспоримом таланте напрасно разменивается на силовую манеру игры.

Свечников, на мой взгляд, выбрал неправильную манеру игры, размениваясь на постоянный физический контакт. Одно дело, когда ты противодействуешь такому контакту, который навязывает соперник. Но Андрей, игрок по сути созидательный, сам ищет эти силовые единоборства. И мне кажется, что это вообще может плохо кончиться — как, например, случилось в своё время с Эриком Линдросом. По моему мнению, выбор такой игровой философии со стороны Свечникова ошибочен. А о том, что Андрей очень талантливый игрок, никто даже не спорит, — сказал Вайсфельд корреспонденту NEWS.ru.

Специалист также уверен, что травма, полученная Свечниковым в третьем поединке серии «Харрикейнз» с клубом «Бостон Брюинз», серьёзно повлияла на партнёров россиянина по команде.

Свечников играет так, что всё от него ждут, что он сейчас возьмёт и что-то сделает в одиночку. И он действительно иногда делал моменты буквально из ничего. Поэтому потеря Андрея, мне кажется, не только сказалась на игре «Каролины» — она ещё и серьёзно ударила по его партнёрам психологически. А как могло быть иначе, если был игрок, на которого все, можно сказать, молились — и вдруг его теперь нет, — отметил эксперт.

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