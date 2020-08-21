Вайсфельд: Гурьянов — сильный игрок, и он постепенно идёт по нарастающей

https://static.news.ru/photo/542bcb9a-e43a-11ea-9704-fa163e074e61_660.jpg Фото: dallasstars/instagram.com

Известный хоккейный менеджер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал рекордное достижение 23-летнего форварда клуба «Даллас Старз» Дениса Гурьянова, который первым среди всех российских хоккеистов, когда-либо выступавших или выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а также первым в истории клуба забросил четыре шайбы в одном матче плей-офф.

Это случилось в поединке «Далласа» с «Калгари Флеймз», в котором «звёзды» по ходу первого периода уступали 0:3, но благодаря «покеру» Гурьянова одержали сверхволевую и убедительную победу (7:3). Этот результат позволил «Далласу» выиграть серию (4-1) и выйти во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли.

Не думаю, что Денис вот по четыре теперь будет в каждом матче забивать, но он действительно созрел. Гурьянов — сильный игрок, и он постепенно идёт по нарастающей. Сначала долгое время играл в фарм-клубе в АХЛ (одна из низших лиг североамериканского хоккея. — NEWS.ru), потом его потихоньку стали подпускать к первой команде, а теперь он игрок основного состава. То есть карьера Дениса правильно развивается, и за него можно только порадоваться, — сказал Вайсфельд корреспонденту NEWS.ru.

Также специалист добавил, что после длительной паузы в сезоне НХЛ подобное достижение было бы удивительным в исполнении любого хоккеиста, даже самого именитого и опытного.

Если бы сейчас даже такие звёзды, как Натан Маккиннон из "Колорадо Эвеланш" или Сидни Кросби из "Питтсбург Пингвинз" пять очков за матч набрали, это было бы неожиданностью. Тут вопрос не в том, что четыре гола забил Гурьянов — а если бы Александр Овечкин пять очков в одной игре набрал, мы разве не удивились бы? — задаётся вопросом эксперт.

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