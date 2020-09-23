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В КХЛ заразились коронавирусом 87 хоккеистов

21:28, 23 сентября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество заражённых коронавирусом игроков клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) составило 87, заявил президент лиги Алексей Морозов, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

На сегодняшний вечер подтверждён положительный тест у 87 человек, 132 выздоровели, — заявил Морозов.

Тем не менее президент КХЛ не нашёл оснований для остановки чемпионата.

17 сентября стало известно о 43 заражённых, ещё 50 игроков заразились коронавирусом в августе.

Ранее NEWS.ru писал, что петербургский СКА включил в заявку на матч регулярного чемпионата КХЛ против новосибирской «Сибири» 15 игроков младше 21 года.

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