В КХЛ заразились коронавирусом 87 хоккеистов

Количество заражённых коронавирусом игроков клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) составило 87, заявил президент лиги Алексей Морозов, комментарий которого приводит пресс-служба организации.
На сегодняшний вечер подтверждён положительный тест у 87 человек, 132 выздоровели, — заявил Морозов.
Тем не менее президент КХЛ не нашёл оснований для остановки чемпионата.
17 сентября стало известно о 43 заражённых, ещё 50 игроков заразились коронавирусом в августе.
Ранее NEWS.ru писал, что петербургский СКА включил в заявку на матч регулярного чемпионата КХЛ против новосибирской «Сибири» 15 игроков младше 21 года.
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