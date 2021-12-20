В Финляндии жёстко раскритиковали форму сборной России с надписью «СССР»

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб признался, что расстроен решением разрешить сборной России по хоккею надевать форму с надписью «СССР» на матчах Кубка Первого канала. По его словам, сочетание этих букв символизирует авторитарный империализм, убивший миллионы невинных людей.

Я удивлён и расстроен тем, что России разрешили носить свитера с надписью «СССР» на матче Еврохоккейтура с Финляндией. Сочетание этих букв и режим, что стоит за ними, символизируют авторитарный империализм, убивший миллионы невинных людей, — написал Стубб в Twitter.

Он назвал использование данной формы агрессивным жестом, который не должен проявляться в спорте и любых других сферах. При этом он отметил, что победа национальной команды Финляндии в данном матче на сыграла значимой роли.

По его словам, надев подобную форму, сборная России отдала честь режиму, погубившему миллионы людей, а также развязавшему войну с Финляндией.

Финляндия должна вступить в НАТО как можно скорее, — заключил Стубб.

В заключительном матче российского этапа Еврохоккейтура — Кубок Первого канала — сборная России в овертайме проиграла национальной команде Финляндии. Основное время встречи завершилось со счётом 2:2. На голы Артёма Минулина и Вячеслава Войнова гости ответили точными бросками Валттери Мереля и Сакари Маннинен. В дополнительное время Маннинен оформил дубль.