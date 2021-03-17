https://static.news.ru/photo/4c3e44be-8721-11eb-b182-96000091f725_660.jpg Владислав Третьяк Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк вышел из совета Международной федерации хоккея (IIHF). Уже известно, что его заменит «русская ракета», заслуженный мастер спорта СССР, хоккеист Павел Буре.

В пресс-службе ФХР подтвердили данные о выходе Третьяка из IIHF. Такое решение было принято после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российского спорта.

В IIHF пришло предписание CAS о том, что я должен выйти из числа членов совета международной федерации. Сегодня я написал заявление, и после многолетней работы в совете вышел из него добровольно, — передаёт слова Третьяка пресс-служба ФХР.

Он отметил, что в федерации вердикт WADA и CAS считают неверными, однако никак не пытаются исправить ситуацию. По словам президента ФХР, IIHF не раз направляла письма в его поддержку, однако это не принесло результата.

Раз есть такое решение, то мы должны его выполнять, — добавил Третьяк.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что на чемпионате мира в Риге, который пройдёт с 21 мая по 6 июня, российской сборной будет руководить Валерий Брагин. На завершившемся 14 февраля третьем этапе Еврохоккейтура — Шведских хоккейных играх — сборной России руководил Игорь Ларионов.