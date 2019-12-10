Нападающий хоккейного клуба «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин поделился своими эмоциями от первой шайбы, которую он забросил в НХЛ.
Я получил много поздравлений, моя мечта осуществилась. Но по сути, я ещё ничего не добился. Следующая стадия — закрепиться в основном составе, играть в НХЛ на постоянной основе, — приводит слова Тренина Sport24.
На счету российского хоккеиста пока два матча в НХЛ. Помимо заброшенной шайбы, он отметился двухминутным удалением.
Ранее NEWS.ru писал, что нападающий «Авангарда» Денис Зернов продлил контракт с клубом.