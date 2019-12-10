Яков Тренин Яков Тренин Фото: nhl.com/predators

Нападающий хоккейного клуба «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин поделился своими эмоциями от первой шайбы, которую он забросил в НХЛ.

Я получил много поздравлений, моя мечта осуществилась. Но по сути, я ещё ничего не добился. Следующая стадия — закрепиться в основном составе, играть в НХЛ на постоянной основе, — приводит слова Тренина Sport24.

На счету российского хоккеиста пока два матча в НХЛ. Помимо заброшенной шайбы, он отметился двухминутным удалением.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий «Авангарда» Денис Зернов продлил контракт с клубом.

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