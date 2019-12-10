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Омский «Авангард» объявил о продлении действующего соглашения с нападающим Денисом Зерновым.

Контракт хоккеиста рассчитан на два года, сообщает клубная пресс-служба. В начале этого сезона он получил травму, но мы ни секунды не сомневаемся в том, что Денис — будущее нашего клуба,...