https://static.news.ru/photo/67b71a9e-4c6d-11ea-8b19-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Greg Thompson/Icon Sportswire/imago-images.de/Global Look Press

Экс-тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Грег Смит вспомнил, как Александр Овечкин попросил у него водку во время матча. Россиянин, тогда проводил один из первых сезонов за океаном.

Он поворачивается ко мне на скамейке и говорит: «У тебя есть водка?» Я ему: «Что?» Он: «Ну, водка», — и показывает, как будто пьёт. Говорю: «А, водка. Нет». Середина матча. Думаю: «Сдурел, что ли?», — цитирует Смита Sport24.ru.

Тренер объяснил ситуацию. Оказалось, что Овечкин порезал палец и просил водку, чтобы продезинфицировать рану.

Я ему говорю: «У нас для этого есть перекись, только не пей её», — добавил бывший тренер «Вашингтона».

Ранее NEWS.ru сообщал, что команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Лос-Анджелес Кингз» на своём льду в матче регулярного чемпионата НХЛ. Капитан команды Александр Овечкин оформил хет-трик и вышел на первое место в гонке снайперов текущего сезона лиги. На счету спортсмена стало 40 голов в 53 матчах.