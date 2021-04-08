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Токсический шок: в российском хоккее разгорается наркотический скандал

Капитан омского «Авангарда» Емелин оказался в реанимации и подставил клуб
12:50, 08 апреля 2021 41
Фото: vk.com/hc_avangardomsk

В «Авангарде» бардак — капитан команды Алексей Емелин всё ещё находится в тяжёлом состоянии на больничной койке. Рассказываем, с чего всё началось и какие могут быть последствия.

Первые сутки после стартовой игры финала Восточной конференции с «Ак Барсом» обернулись для руководства омского коллектива тихим ужасом. Сначала лидер клуба почувствовал себя плохо, якобы из-за неудачного столкновения с нападающим Артёмом Лукояновым, по итогам которого судьи не заметили явного нарушения правил. Игрок не смог самостоятельно подняться и отправился в раздевалку только с помощью одноклубников. Правда, после паузы вышел на лёд, как будто ничего и не было.

На следующий день он обратился к медицинскому персоналу команды, жалуясь на повышенную температуру. Его моментально госпитализировали в Казанскую республиканскую клиническую больницу, после чего 6 апреля перевели в реанимацию НИИ Склифосовского. Когда ни коронавирус, ни гепатит не подтвердились, причиной проблемы назвали «токсический шок печени». Если говорить простыми словами, то печень просто перестала функционировать.

Самое интересное — как выкручивается из ситуации «Авангард». В первом заявлении, которое появилось на официальном сайте «ястребов», говорилось, что у 34-летнего защитника «травма нижней части тела». А через 1,5 часа вышло заявление, в котором генеральный менеджер Алексей Волков назвал состояние Емелина стабильным, умолчав о проблемах с печенью. Хотя к этому времени об этом трубили все кому не лень.

Более того, представитель клуба пообещал держать в курсе новых подробностей. Неужели за сутки не произошло ничего, о чём следует знать? Неясен конкретный диагноз. Все приближённые, а именно сам клуб, врачи и агент хоккеиста молчат. Лучше, вероятно, давать волю инсайдерам, которые продолжают противоречить друг другу. Один слух лучше другого. Кто-то убеждён, что Емелина готовят к трансплантации печени. Кто-то утверждает, что о подобном и речи идти не может, а состояние спортсмена стабильное.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В любом случае сейчас ситуация приобрела новые краски — МВД по Татарстану объявило, что состояние Емелина связано с наркотическим веществом.

Теперь история будет разворачиваться следующим образом: правоохранительным органам предстоит выяснить, как запрещённое вещество попало в организм защитника. Сам ли Емелин употреблял наркотики или использовал обезболивающие, которые, как известно, могут оставлять следы опиатов. А хоккеист, как мы помним, точно использовал препараты после столкновения с соперником.

После этого клуб сделал очередное заявление, в котором отметил, что не получал никакой информации о наличии любых запрещённых веществ в организме спортсмена. Но наконец опроверг слух о трансплантации печени, назвав эту новость провокацией.

Будут ли теперь проверять на допинг всех игроков «Авангарда», пока неизвестно. Но пять игроков омичей уже сдали необходимые тесты, сообщило издание «Спорт-Экспресс».

И это уже хорошо, учитывая, что источник, знакомый с ситуацией, в беседе с «Р-Спортом» отметил, что на первых встречах никакого допинг-контроля не проводилось. Позже Континентальная хоккейная лига выступила с официальным заявлением, где чётко обозначила, что «допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2020/21 проводится совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF), которая является антидопинговой организацией и осуществляет тестирование согласно кодексу WADA (Всемирного антидопингового агентства)».

Ситуация оставляет неприятное недоумение на закуску. Какой бы исход нас ни ждал, есть два вопроса, которые выходят на первый план: как руководство клуба могло не заметить «баловство» Емелина, если подтвердится его самостоятельное употребление наркотиков? Или как руководство разрешило обезболивающие, которые содержат запрещённые вещества, учитывая все допинговые скандалы, окутавшие наш спорт?

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