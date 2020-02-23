https://static.news.ru/photo/cc077868-560e-11ea-8833-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: nhl.com

Семья российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина не удивилась его 700-й шайбе в Национальной хоккейной лиге и ждёт, что ему удастся забить в ворота соперников ещё на 200, а может, и на 300 голов больше. Об этом мама и папа хоккеиста сообщили в видеопослании, которое опубликовано на сайте НХЛ.

Баскетболистка и дважды олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина и её супруг Михаил Овечкин, в прошлом футболист столичного «Динамо», трогательно поздравили своего не менее титулованного сына и рассказали, что никогда не пропускают игры «Вашингтона», в какое время бы они ни транслировались.

Мы тебе всегда говорим: «Саша, ты просто играй в хоккей, а голы всегда придут, своё ты забьёшь». Мы не удивляемся твоим 700 шайбам, ты молодец. 700-й гол — это хорошая цифра, но будем ждать 900-й. Можно из фантастики представить и 1000 голов, — считает семья форварда.

При этом родители Овечкина признались, что сами на такой вопрос журналистов всегда просят не считать шайбы, и «пусть парень играет в своё удовольствие». Сейчас близкие прославленного игрока российской сборной находятся на даче в Подмосковье. Татьяна и Михаил пообещали сыну скоро прилететь в США, если самочувствие позволит, и рассказали, что очень любят наблюдать за игрой «Вашингтона» с трибун.

Как писал NEWS.ru, семисотую шайбу Ови забросил на пятой минуте третьего периода выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» с передачи Евгения Кузнецова, сделав счёт в поединке равным — 2:2. Однако в итоге «Вашингтон» пропустил ещё одну шайбу и проиграл.