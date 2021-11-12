Стала известна причина смерти 21-летнего российского хоккеиста

Евгения Болтова, мать воспитанника магнитогорского «Металлурга» и бывшего игрока МХК «Липецк» Андрея Болтова, рассказала, что её сын скончался из-за пневмонии. При этом более двух месяцев назад он получил компрессионно-осколочный перелом пятого шейного позвонка, пишет KP.RU.

Трагедия произошла в этом году, в конце августа на озере Смолино. Такие происшествия называют «травмой ныряльщика». Андрей нырнул в воду и сильно ударился головой о камень. Скорая, пятая городская больница. Врачи сразу поставили страшный диагноз — компрессионно-осколочный перелом пятого шейного позвонка. Это очень тяжёлая травма. Шансов, что он встанет на ноги и выживет, было не так много, — сказала мать хоккеиста.

По её словам, врачи-нейрохирурги областной больницы Челябинска провели операцию Болтову. Впоследствии ему своевременно проводились «уходовые процедуры», однако в ходе реабилитации у спортсмена возникли другие проблемы со здоровьем.

Потом случилась одна пневмония. Сын её перенёс, но вторую уже не смог. Врачи два с лишним месяца боролись за его жизнь и здоровье. Я им благодарна, они сделали всё, что могли. <...> Нет, это была не коронавирусная инфекция. Просто в таких «лежачих» случаях обычно человек переносит пневмонию. Андрей здоровый, сильный, но побороть и такую травму, и последующие рецидивы, к сожалению, не смог, — добавила мать хоккеиста.

Болтов скончался 10 ноября на 22-м году жизни. Спортсмен родился в Магнитогорске и является воспитанником местного «Металлурга». Известен по выступлениям за ХК «Дмитров» и МХК «Липецк», в составе которого провёл три сезона. Он сыграл 80 матчей за коллектив и отметился 43 (17 + 26) очками.

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