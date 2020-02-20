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Московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дома одержал волевую победу над казанским «Ак Барсом» — 6:3 (0:1, 3:2, 3:0).

Гости трижды по ходу встречи выходили вперёд благодаря голам Станислава Галиева (10-я минута), Владимира Галузина (22-я) и Виктора Тихонова (35-я), но «красно-белые» всякий раз сравнивали счёт усилиями Александра Хохлачёва (на 35-й секунде второго периода), Артёма Фёдорова (25-я минута) и Анселя Галимова (39-я).

А в третьем периоде три шайбы Каспарса Даугавиньша (44-я), Мартиньша Карсумса (45-я) и оформившего дубль Анселя Галимова (47-я, в меньшинстве) принесли москвичам убедительную победу.

«Ак Барс» (89 очков, 59 игр) уже обеспечил себе первое место в таблице Восточной конференции, «Спартак» (74 очка, 60 игр) почти наверняка финиширует в «регулярке» пятым на «Западе».

ХК «Сочи», ведущий отчаянную борьбу за попадание в плей-офф, на своём льду в овертайме вырвал победу у подмосковного «Витязя», ещё не обеспечившего себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина, — 3:2ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

В основное время у южан отличились Вячеслав Лещенко (15-я минута) и Денис Мосалёв (45-я), у гостей — Александр Сёмин (25-я) и Якуб Ержабек (44-я).

На второй минуте овертайма победу хозяевам принёс точный бросок Мальте Стрёмвалля.

«Витязь» (62 очка, 59 игр) остался на седьмом месте на «Западе», «Сочи» сократил отставание от зоны плей-офф в этой же конференции до четырёх очков, которые необходимо отыграть за три оставшихся матча регулярного чемпионата.

Петербургский СКА в родных стенах с таким же счётом — и тоже в овертайме — взял верх над нижегородским «Торпедо» — 3:2ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0).

У «автозаводцев» авторами голов стали Джордан Шрёдер (8-я минута) и Михаил Варнаков (25-я), в составе «армейцев» в первом периоде отличились Андрей Кузьменко (12-я) и Ярно Коскиранта (17-я).

На третьей минуте овертайма победную для петербуржцев шайбу забросил Александр Барабанов.

СКА (89 очков, 60 игр) занимает второе место в таблице Западной конференции, ниже которого уже точно не опустится. От единолично лидирующего в чемпионате московского ЦСКА питерцы отстают на одно очко.

«Торпедо» (61 очко, 60 игр) остаётся на восьмом месте на «Западе», имея упомянутую выше фору в четыре очка над сочинцами.

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