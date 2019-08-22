Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер хоккейного клуба «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу в матче Кубка мэра Москвы над «Витязем» со счётом 4:1.

Начали не очень хорошо, долго входили в игру, пропустили гол. Нахватали много удалений, но во втором периоде прибавили, забили три шайбы, реализовали большинство. Первый матч играли на большой площадке —...