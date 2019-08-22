Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Хоккейный клуб «Спартак» проиграл ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы со счётом 2:5. 

На 11-й минуте первого периода центральный нападающий «армейцев» Михаил Григоренко открыл счёт встречи.

Вторую шайбу «красно-синих» забросил форвард Кирилл Капризов на девятой минуте второго периода. 

Через три минуты ворота Ильи Сорокина поразил правый нападающий «Спартака» Илья Талалуев, сделав счёт 1:2. 

Третий период начался с заброшенной шайбы в ворота «красно-белых» благодаря большинству ЦСКА. Сергей Андропов реализовал момент, увеличив отрыв.

А на пятой минуте ворота «Спартака» поразил форвард Павел Корнаухов (4:1).

Ответ «красно-белых» последовал только на 11-й минуте. Вторую шайбу забросил Ганзл.

На 18-й минуте ЦСКА увеличивает отрыв. Ворота поразил Александр Попов.

В стартовавшем на арене «Мегаспорт» традиционном предсезонном турнире «Кубок мэра Москвы» столичные динамовцы обыграли подмосковный «Витязь» со счётом 4:1, писал News.ru.

News.ru в соцсетях