https://static.news.ru/photo/c50353c6-32db-11ea-90c1-fa163e074e61_660.jpg Игорь Ларионов Фото: neva.ska.ru

Петербургский хоккейный клуб СКА принял решение расстаться с нападающим Игорем Ларионовым.

Стороны расстались по обоюдному согласию. Причиной данного решения стали проблемы хоккеиста со здоровьем.

У хоккеиста усугубилась травма, игроку требуется дополнительное восстановление, которое он продолжит в Москве по индивидуальной программе. Затем форвард начнёт подготовку к новому сезону, — гласит заявление на официальном сайте клуба «СКА-Нева», являющего фарм-клубом главной команды «армейцев».

В текущем сезоне Ларионов, являющийся сыном прославленного хоккеиста Игоря Ларионова, выступал лишь в регулярном чемпионате ВХЛ. На его счету два матча, в которых он заработал показатель полезности «-4».

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий Евгений Малкин вошёл в символическую сборную десятилетия.