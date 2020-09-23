СКА полурезервным составом дома проиграл «Сибири»

https://static.news.ru/photo/8b0b926e-fdce-11ea-bb29-fa163e074e61_660.jpg Фото: ska.ru

В единственном матче игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА на своём льду уступил новосибирской «Сибири» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).

Из-за вспышки коронавируса в команде «армейцы» были вынуждены выставить на эту игру наполовину резервный состав — в КХЛ дебютировали более десяти молодых хоккеистов 2002 и 2003 годов рождения, выступающие за фарм-клубы СКА в Молодёжной хоккейной лиге.

Кроме того, на скамейке не мог находиться тренерский штаб СКА во главе с Валерием Брагиным, поэтому командой по ходу встречи руководил вице-президент клуба Роман Ротенберг, которому помогали наставники молодёжных клубов «армейцев» Лев Бердичевский и Альберт Лещёв.

Также дебютный матч за СКА провёл голкипер Михаил Бердин, ранее выступавший за океаном в командах системы клуба НХЛ «Виннипег Джетс». Петербургский клуб подписал с Бердиным однолетний контракт.

Выиграть первый матч в форме «армейской» команды Михаилу не удалось. Сибиряки оказались сильнее благодаря голам Ефима Гуркина (7-я минута), Евгения Чесалина (26-я) и дублю Юусо Пуустинена (38-я и 55-я).

У петербуржцев автором единственной заброшенной шайбы стал Иван Морозов, реализовавший штрафной бросок на 11-й минуте.

«Сибирь» победила в Санкт-Петербурге впервые с 9 октября 2013 года.

СКА (13 очков после девяти игр) упустил возможность единолично возглавить турнирную таблицу КХЛ, на вершине которой образовалось трио лидеров (у всех по 14 очков) после состоявшихся накануне матчей, писал ранее NEWS.ru.