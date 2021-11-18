Шипачёв стал четвёртым хоккеистом в истории КХЛ с 250 голами

Нападающий московской команды «Динамо» Вадим Шипачёв забросил 250-ю шайбу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Таким образом, форвард не только стал лучшим снайпером в истории клуба, но и четвёртым игроком в истории первенства, которому удалось достичь данной отметки.

Капитан «бело-голубых» отличился в выездном матче с московским ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой «Динамо» в серии буллитов, в то время как основное и дополнительное время встречи закончилось со счётом 2:2. У хозяев голами отметились Семён Панкратов (19-я минута) и Константин Окулов (58-я), у гостей, помимо Шипачёва (36-я), шайбу забросил Дмитрий Рашевский (55-я).

Таким образом, Шипачёв стал четвёртым хоккеистом в истории лиги, которому удалось забросить 250 шайб в матчах регулярного чемпионата. По этому показателю он уступает лишь Данису Зарипову (289), Найджелу Доусу (293) и Сергею Мозякину (419).

Шипачёв известен по выступлениям за череповецкую «Северсталь», «Белгород», санкт-петербургский СКА и клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс». Цвета «Динамо» он защищает с 2018 года.

Ранее сообщалось, что нападающий московского ЦСКА Сергей Андронов сравнялся с легендарным Алексеем Касатоновым по числу проведённых матчей за армейский клуб. Форвард вышел на лёд во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с подольским «Витязем».