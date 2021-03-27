Шайбы Кузнецова и Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»

https://static.news.ru/photo/ee240a84-8fff-11eb-8195-96000091f725_660.jpg Фото: washington_capitals_official/vk.com

«Вашингтон» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Матч в Вашингтоне завершился со счётом 5:4 (0:0, 3:0, 2:4). У хозяев шайбы забили Том Уилсон (31-я и 36-я минуты), Александр Овечкин (33-я минута), Евгений Кузнецов (46-я минута) и Ти Джей Оши (52-я минута). У проигравших отличились Колин Блэкуэлл (47, 50), Алексис Лафренье (53) и Крис Крайдер (57), передаёт РИА Новости.

Отмечается, что Александр Овечкин забил 724-й гол в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает шестое место по этому показателю в истории лиги и отстаёт на семь шайб от находящегося на пятой строчке канадца Марселя Дионна.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) праздновал победу над «Нью-Джерси» со счётом 4:0. Первую и последнюю шайбу у столичной команды забросил Александр Овечкин. «Вашингтон» выиграл девятый матч из десяти последних. На счету россиянина стало 29 очков (17 голов + 12 передач) в 29 матчах. В игре против «Нью-Джерси» ему дважды ассистировал Евгений Кузнецов, в его активе теперь 17 очков (5+12) в 23 матчах. Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов оформил первый шатаут в сезоне, отразив все 24 броска по воротам.

Две шайбы, отправленные Овечкиным в ворота «Нью-Джерси», оказались для него 722-й и 723-й в НХЛ. Это шестой результат в лиге. До идущего пятым Марселя Дионна (731 шайба) россиянину осталось восемь точных бросков, писал NEWS.ru.