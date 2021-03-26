Дубль Овечкина позволил «Вашингтону» выиграть девятый матч из десяти

https://static.news.ru/photo/e53ff208-8ea0-11eb-8ea3-96000091f725_660.jpg Александр Овечкин Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire/imago-images.de/Global Look Press

«Вашингтон Кэпиталз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) праздновал победу над «Нью-Джерси» со счетом 4:0. Первую и последнюю шайбу у столичной команды забросил Александр Овечкин.

«Вашингтон» выиграл девятый матч из десяти последних. На счету россиянина стало 29 очков (17 голов + 12 передач) в 29 матчах. В игре против «Нью-Джерси» ему дважды ассистировал Евгений Кузнецов, в его активе теперь 17 очков (5+12) в 23 матчах. Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов оформил первый шатаут в сезоне, отразив все 24 броска по воротам.

Две шайбы, отправленные Овечкиным в ворота «Нью-Джерси», оказались для него 722-й и 723-й в НХЛ. Это шестой результат в Лиге. До идущего пятым Марселя Дионна (731 шайба) россиянину осталось восемь точных бросков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что накануне «Вашингтон Кэпиталз» также дома победил «Нью-Джерси» со счетом 4:3. Все четыре шайбы у столичной команды забросили российские легионеры. Сначала отличился Дмитрий Орлов (4-я минута), затем — Александр Овечкин (28-я) и дважды — Евгений Кузнецов (32-я, 53-я). Овечкин также добавил в свой актив результативную передачу.