Овечкин, Кузнецов и Орлов принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

https://static.news.ru/photo/90988716-8dd7-11eb-b445-96000091f725_660.jpg Александр Овечкин Фото: Ed Clemente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Вашингтон Кэпиталз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:3 победил «Нью-Джерси». Все четыре шайбы у столичной команды забросили российские легионеры.

Сначала отличился Дмитрий Орлов (4-я минута), затем — Александр Овечкин (28-я) и дважды — Евгений Кузнецов (32-я, 53-я).

Овечкин также добавил в свой актив результативную передачу. Теперь на его счету 27 очков (15 голов + 12 передач) в 28 матчах сезона. В заокеанской карьере россиянина очередная заброшенная шайба стала 721-й в 1180 играх «регулярки».

В активе Кузнецова стало 15 очков (5+10) в 22 матчах, Орлова — пять очков (4+1) в 27 играх.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отношения Александра Овечкина и «Вашингтон Кэпиталз» вызывают вопросы. Контракт, который был заключён в 2008 году сразу на 13 лет, истекает по окончании текущего сезона. Однако пролонгация соглашения пока приостановлена.