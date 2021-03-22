На это пять причин: Почему «Вашингтон» отказывается от Овечкина

Отношения Александра Овечкина и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» вызывают вопросы. Контракт, который был заключён в 2008-м году сразу на 13 лет, истекает по окончании текущего сезона. Однако пролонгация соглашения пока приостановлена. В чём там дело, и стоит ли надеяться на возвращение хоккеиста в московское «Динамо» — в материале NEWS.ru.

Некапитанское поведение

Ветеран «Вашингтона» в этом сезоне подаёт не лучший пример подрастающему поколению.

Сначала российская диаспора (Кузнецов, Самсонов, Орлов) во главе с Ови оказалась замешана в скандале. Посиделки в гостиничном номере с Самсоновым, у которого был положительный тест на коронавирус, обернулись карантином для всего отряда.

Затем из-за последующей дисквалификации капитан команды пропустил четыре матча. Вернувшись на лёд, Овечкину удалось наверстать упущенное, но результативность маэстро страдает. Кто-то связывает это с частой сменой партнёров и химией в тройке. Однако надо признать, что на хоккеисте его уровня это вообще не должно сказываться.

Мутный сезон

Одна из возможных причин для раздумий, не свойственных руководству североамериканского клуба, скрывается как раз в результативности Овечкина. Каждое его появление на площадке сопровождается стопроцентной самоотдачей, но уровень хоккея несколько упал. Снайперские показатели значительно снизились — в 27 матчах у Ови только 14 голов. При этом от россиянина ждут прорыва, вспоминая несчастный сезон 2016/17 — худший в его карьере. Тогда в 88 матчах он забил лишь 33 шайбы.

Руководство «Кэпиталз» явно не желает повторения произошедшего, но главный тренер Питер Лавиолетт в начале весны попросил не переживать за форварда и напомнил, что подобные цифры связаны с пропуском четверти сезона. После такого вернуться в строй за несколько игр невозможно. Как только Александр вернёт форму, он «будет забрасывать шайбы пачками». Пока это, правда, не происходит.

vk.com/alex__ovechkin

Второй пропуск Олимпиады

Ещё одной причиной отказа продлевать контракт может быть ближайшая Олимпида-2022 в Пекине. С приходом коронавируса НХЛ буквально расцвела новыми отмазками для запрета своим хоккеистам покидать расположение клубов. Ранее руководство не отпустило своих игроков в Пхёнчхан, аргументировав это отсутствием паузы в календаре регулярного чемпионата. Взять и остановить один из самых прибыльных проектов — удар по карману лиги. Теперь же оправдание становится проще — никто не хочет подвергать здоровье игроков опасности.

И если тогда (в 2018-м) Овечкину никто на шею не надел золотую медаль, то в 2022-м ситуация может повториться. А ведь единственное, что Александру осталось выиграть — Олимпийские игры. Осуществить давнюю мечту Овечкин может в одном случае — разорвав контракт с «Вашингтоном» и вернувшись в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Либо ждать олимпийский турнир-2026. Правда на тот момент россиянину будет за 40.

Войти в историю

Помимо мечты о золоте Олимпиады есть ещё одна — обогнать снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Канадский форвард забросил за карьеру в НХЛ 894 шайбы, догнать его, казалось, невозможно никому. Теперь теоретический шанс есть у Овечкина (720 шайб), но из-за досрочно завершившегося сезона 2019/20 перспективы Александра затмить канадца оказались туманны. Войти в историю в качестве лучшего снайпера — это намного круче золота Олимпиады, но результативность этого сезона ставит под сомнение ударное будущее Александра.

Удачно попасть в потолок зарплат

Несмотря на всё вышеперечисленное, думается, что новому контракту всё-таки быть. Но в этом вопросе есть один важный нюанс — потолок зарплат. Он заморожен на два сезона в размере $81,5 млн. Общая сумма действующего соглашения россиянина с клубом составляет $124 млн (в среднем за сезон — $9,54 млн). Есть подозрение, что предложить капитану команды сумму интереснее предыдущей не будет возможности.

Пойдёт ли Овечкин на понижение — вопрос открытый. Но вряд ли 35-летний хоккеист потеряет уж очень много в деньгах. Если он хочет играть только в НХЛ и больше нигде — ему остаётся только принять эти условия.

vk.com/alex__ovechkin

Может, домой?

Как бы не сложилась дальнейшая ситуация, Овечкину будут рады везде, особенно дома в «Динамо». Александр сам всегда говорил, что закончить карьеру желает в родных стенах. Тут сразу несколько плюсов: и на Олимпиаду отпустят, и зарплату предложат пусть не такую гигантскую, но вполне приемлемую (сомневаюсь, что «сине-бело-голубые» захотят обидеть воспитанника), а взять лидерство и шефство над молодыми — это он умеет. Минус только один — рекорд Гретцки так и останется непобитым. И это перекрывает все положительные стороны.

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин считает, что переживать о дальнейшей карьере нападающего «Вашингтона» не следует. Он убеждён, что обе стороны заинтересованы друг в друге.

Как я знаю и как говорил сам Овечкин, пока переговоры относительно дальнейшего контракта поставлены на паузу. Чуть ближе к концу сезона эта история возобновится. Я думаю, что клуб заинтересован в игроке, сам хоккеист заинтересован остаться в команде, где провёл так много лет. Это дело времени, не думаю, что возникнут проблемы, — сказал Канарейкин корреспонденту NEWS.ru.

Он не отрицает, что пролонгация соглашения может ударить по допуску на Олимпиаду-2022, однако «пока этот вопрос висит, окончательного решения по игрокам нет». Тем не менее «у Александра был длинный и хороший контракт» и думается, что он хочет продлить соглашение на тех же условиях.

И дело даже не в финансовой стороне. Являясь одним из лучших, он достоин такого же договора — многолетнего. Контракт должен способствовать дальнейшей карьере, не быть однолетним, понятное дело, — добавил он.

По словам тренера, текущий сезон НХЛ — неоднозначный по всем фронтам, начиная от отсутствия зрителей на трибунах, заканчивая условиями, в которых пребывают хоккеисты. Это не может не накладывать отпечаток на результативности. Но «Александр по графику постепенно улучшает свою статистику, продвигается по этой лестнице к конечному результату».

Понятно, что всё только в его руках. Самое главное — чтобы не вмешался кто-то третий в лице непредвиденных ситуаций, которые могут помешать результативности нападающего. Я не думаю, что Александр спешит в КХЛ. Такая долгая и блестящая карьера может быть хорошо завершена. У него есть определённая цель. О чём можно говорить. Не знаю, увидим ли мы Александра вообще в Континентальной лиге. Всё будет зависеть от того, как долог следующий контракт, — заключил Канарейкин.