На это пять причин: Почему «Вашингтон» отказывается от Овечкина

Отношения Александра Овечкина и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» вызывают вопросы. Контракт, который был заключён в 2008-м году сразу на 13 лет, истекает по окончании текущего сезона. Однако пролонгация соглашения пока приостановлена. В чём там дело, и стоит ли надеяться на возвращение хоккеиста в московское «Динамо» — в материале NEWS.ru.
Некапитанское поведение
Ветеран «Вашингтона» в этом сезоне подаёт не лучший пример подрастающему поколению.
Сначала российская диаспора (Кузнецов, Самсонов, Орлов) во главе с Ови оказалась замешана в скандале. Посиделки в гостиничном номере с Самсоновым, у которого был положительный тест на коронавирус, обернулись карантином для всего отряда.
Затем из-за последующей дисквалификации капитан команды пропустил четыре матча. Вернувшись на лёд, Овечкину удалось наверстать упущенное, но результативность маэстро страдает. Кто-то связывает это с частой сменой партнёров и химией в тройке. Однако надо признать, что на хоккеисте его уровня это вообще не должно сказываться.
Мутный сезон
Одна из возможных причин для раздумий, не свойственных руководству североамериканского клуба, скрывается как раз в результативности Овечкина. Каждое его появление на площадке сопровождается стопроцентной самоотдачей, но уровень хоккея несколько упал. Снайперские показатели значительно снизились — в 27 матчах у Ови только 14 голов. При этом от россиянина ждут прорыва, вспоминая несчастный сезон 2016/17 — худший в его карьере. Тогда в 88 матчах он забил лишь 33 шайбы.
Руководство «Кэпиталз» явно не желает повторения произошедшего, но главный тренер Питер Лавиолетт в начале весны попросил не переживать за форварда и напомнил, что подобные цифры связаны с пропуском четверти сезона. После такого вернуться в строй за несколько игр невозможно. Как только Александр вернёт форму, он «будет забрасывать шайбы пачками». Пока это, правда, не происходит.
Второй пропуск Олимпиады
Ещё одной причиной отказа продлевать контракт может быть ближайшая Олимпида-2022 в Пекине. С приходом коронавируса НХЛ буквально расцвела новыми отмазками для запрета своим хоккеистам покидать расположение клубов. Ранее руководство не отпустило своих игроков в Пхёнчхан, аргументировав это отсутствием паузы в календаре регулярного чемпионата. Взять и остановить один из самых прибыльных проектов — удар по карману лиги. Теперь же оправдание становится проще — никто не хочет подвергать здоровье игроков опасности.
И если тогда (в 2018-м) Овечкину никто на шею не надел золотую медаль, то в 2022-м ситуация может повториться. А ведь единственное, что Александру осталось выиграть — Олимпийские игры. Осуществить давнюю мечту Овечкин может в одном случае — разорвав контракт с «Вашингтоном» и вернувшись в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Либо ждать олимпийский турнир-2026. Правда на тот момент россиянину будет за 40.
Войти в историю
Помимо мечты о золоте Олимпиады есть ещё одна — обогнать снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Канадский форвард забросил за карьеру в НХЛ 894 шайбы, догнать его, казалось, невозможно никому. Теперь теоретический шанс есть у Овечкина (720 шайб), но из-за досрочно завершившегося сезона 2019/20 перспективы Александра затмить канадца оказались туманны. Войти в историю в качестве лучшего снайпера — это намного круче золота Олимпиады, но результативность этого сезона ставит под сомнение ударное будущее Александра.
Удачно попасть в потолок зарплат
Несмотря на всё вышеперечисленное, думается, что новому контракту всё-таки быть. Но в этом вопросе есть один важный нюанс — потолок зарплат. Он заморожен на два сезона в размере $81,5 млн. Общая сумма действующего соглашения россиянина с клубом составляет $124 млн (в среднем за сезон — $9,54 млн). Есть подозрение, что предложить капитану команды сумму интереснее предыдущей не будет возможности.
Пойдёт ли Овечкин на понижение — вопрос открытый. Но вряд ли 35-летний хоккеист потеряет уж очень много в деньгах. Если он хочет играть только в НХЛ и больше нигде — ему остаётся только принять эти условия.
Может, домой?
Как бы не сложилась дальнейшая ситуация, Овечкину будут рады везде, особенно дома в «Динамо». Александр сам всегда говорил, что закончить карьеру желает в родных стенах. Тут сразу несколько плюсов: и на Олимпиаду отпустят, и зарплату предложат пусть не такую гигантскую, но вполне приемлемую (сомневаюсь, что «сине-бело-голубые» захотят обидеть воспитанника), а взять лидерство и шефство над молодыми — это он умеет. Минус только один — рекорд Гретцки так и останется непобитым. И это перекрывает все положительные стороны.
Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин считает, что переживать о дальнейшей карьере нападающего «Вашингтона» не следует. Он убеждён, что обе стороны заинтересованы друг в друге.
Как я знаю и как говорил сам Овечкин, пока переговоры относительно дальнейшего контракта поставлены на паузу. Чуть ближе к концу сезона эта история возобновится. Я думаю, что клуб заинтересован в игроке, сам хоккеист заинтересован остаться в команде, где провёл так много лет. Это дело времени, не думаю, что возникнут проблемы, — сказал Канарейкин корреспонденту NEWS.ru.
Он не отрицает, что пролонгация соглашения может ударить по допуску на Олимпиаду-2022, однако «пока этот вопрос висит, окончательного решения по игрокам нет». Тем не менее «у Александра был длинный и хороший контракт» и думается, что он хочет продлить соглашение на тех же условиях.
И дело даже не в финансовой стороне. Являясь одним из лучших, он достоин такого же договора — многолетнего. Контракт должен способствовать дальнейшей карьере, не быть однолетним, понятное дело, — добавил он.
По словам тренера, текущий сезон НХЛ — неоднозначный по всем фронтам, начиная от отсутствия зрителей на трибунах, заканчивая условиями, в которых пребывают хоккеисты. Это не может не накладывать отпечаток на результативности. Но «Александр по графику постепенно улучшает свою статистику, продвигается по этой лестнице к конечному результату».
Понятно, что всё только в его руках. Самое главное — чтобы не вмешался кто-то третий в лице непредвиденных ситуаций, которые могут помешать результативности нападающего. Я не думаю, что Александр спешит в КХЛ. Такая долгая и блестящая карьера может быть хорошо завершена. У него есть определённая цель. О чём можно говорить. Не знаю, увидим ли мы Александра вообще в Континентальной лиге. Всё будет зависеть от того, как долог следующий контракт, — заключил Канарейкин.