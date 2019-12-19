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Хоккеисты омского «Авангарда» на два дня позже многих других клубов вернулись к играм регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после паузы на матчи сборной. В первом матче после возобновления чемпионата «ястребы» на своём льду в подмосковной Балашихе одержали волевую победу (3:1) над новосибирской «Сибирью». Во всех трёх заброшенных шайбах самое деятельное участие приняла тройка Кирилла Семёнова. Более того, третью шайбу в концовке встречи 25-летний центральный нападающий забросил собственноручно в пустые ворота соперника. После финальной сирены форвард, принимавший участие в обоих этапах Евротура нынешнего сезона в составе российской сборной, дал эксклюзивное интервью NEWS.ru, в котором, правда, отказался затрагивать тему национальной команды, предложив сосредоточиться исключительно на делах его клуба.

«Проходных матчей и команд нет совсем, например, „Адмирал“ очень хорош»

— Пропущенная нами в начале встречи шайба — это во многом случайность, — считает Семёнов. — Мы были в атаке, но в какой-то момент шайба неожиданно подскочила на льду, соперник её перехватил, убежал в быструю контратаку и открыл счёт. Значит, недоработали в защите и не очень хорошо сыграли в нападении. Но ничего страшного — забили затем свой гол, реализовали численное преимущество, неплохо действовали в меньшинстве. И «Авангарду» удалось играть в свой хоккей и навязать его сопернику. Мы хорошо настроились на «Сибирь», а болельщики, как всегда, были нашим шестым игроком. Спасибо им за отличную поддержку!

— Но зрителей-то этот матч собрал не так много — трибуны «Арены Балашиха» не были заполнены до отказа. Да и не самая многочисленная группа новосибирских фанатов временами перекрикивала поклонников «Авангарда». Это было заметно на площадке?

— Новосибирских болельщиков тоже могу похвалить: они тоже создают на матчах «Сибири» хорошую атмосферу, особенно — на домашних. А сейчас им пришлось проделать достаточно долгий путь до Подмосковья. Впрочем, и фанаты «Авангарда» готовы поддерживать команду повсюду, вне зависимости от того, где мы играем. Огромный им респект за это!

— Вы — один из коренных омичей, воспитанник хоккейной школы «Авангарда». А значит, для вас словосочетание «сибирское дерби» — не пустой звук. В этом поединке с «Сибирью» чувствовался нерв и накал противостояния двух команд из одного региона?

— Честно говоря, сейчас я бы говорил просто об игре с хорошим соперником. Мы стараемся не думать ни о чём постороннем при подготовке к очередному матчу, не настраиваться как-то по-особому. Потому что все соперники очень сильные. В Восточной конференции, например, в нынешнем сезоне очень хорошо выглядит «Адмирал» из Владивостока. Так что проходных команд и матчей совсем нет, все бьются и хотят попасть в плей-офф. Поэтому различия в настрое на того или иного соперника у нас нет — ко всем относимся с максимальной ответственностью. Уже сейчас думаем о том, как важно будет выйти в плей-офф с максимально высокого места — это опять же даст нам преимущество своей площадки и весомую поддержку от болельщиков.

«В „Авангарде“ нет ведущего звена, все 22 игрока, попадающие в заявку, — лидеры команды»

— Игру с «Сибирью» фактически сделало ваше звено с Тэйлором Беком и Робом Клинкхаммером: последний сравнял счёт ещё в первом периоде, затем вы с канадцами помогли отличиться в большинстве Сергею Широкову, и две эти шайбы стали переломными. Легко ли играется в одной тройке с канадскими крайними нападающими?

— Очень сильно помогает то, что мы постоянно общаемся с ребятами: перед каждой игрой, на тренировках. Это обычные рабочие моменты, но они позволяют понимать некоторые тонкости, кто как сыграет. Сыгранность в звене, в пятёрке очень важна, и здесь многое зависит от центрального нападающего: он должен связывать воедино действия как партнёров по нападению, так и защитников. Здорово, что сегодня наше звено с Тэйлором и Робом сыграло результативно, но скажу банальную вещь: не важно, кто забьёт голы — важно, что команда побеждает. И даже заброшенные шайбы — это заслуга всей команды. Вот, например, наш гол в большинстве: кто-то из ребят из другой тройки вынудил соперника заработать удаление, а мы численное преимущество реализовали. То есть все одинаково работают на команду и все приносят пользу. В «Авангарде» нет одного-двух лидеров или ведущего звена — лидеры в команде все, те 22 человека, которые попадают в заявку на матч.

— Лично для вас важно было забить третью шайбу в тот момент, когда «Сибирь» заменила вратаря на шестого полевого игрока? Этот гол и обстановку разрядил, которая накалилась до предела при шатком счёте 2:1, и победу «Авангарда» закрепил, так ведь?

— На самом деле, если соперник снимает вратаря, а у нас в этот момент нет удаления и полный состав, то лучше сохранить шайбу, потихоньку пустить её в чужую зону, чтобы не заработать проброс, который не позволит сменить состав. А забить в пустые ворота — это скорее второстепенная задача. Конечно, такой «лишний» гол действительно снимает напряжение на площадке. Ведь ты не знаешь, что может произойти в самой концовке игры. Тем более что нам ещё нужно было поймать игровой ритм, из которого «Авангард» выпал за время недельной паузы в чемпионате.

— Кстати, о паузе. Вы провели её, как и ноябрьский перерыв в чемпионате КХЛ, в составе сборной России, выступив на обоих этапах Евротура...

— Знаете, сейчас я уже забыл о сборной. Все мысли уже сосредоточены на игре за «Авангард», поэтому давайте обойдёмся в этом разговоре без темы национальной команды.