Сборные России и Белоруссии не сыграют на чемпионате мира по хоккею 2023 года. Такое решение приняла Международная федерация хоккея (ИИХФ), сообщается на сайте организации.
Таким образом, решение о дисквалификации обеих команд, принятое в феврале 2022 года, было продлено. Сборные России и Белоруссии пропускают ЧМ-2022, который в эти дни проходит в Финляндии.
Турнир 2023 года, изначально отданный Санкт-Петербургу, был перенесён в Финляндию и Латвию.
Также Россия лишилась права на проведение МЧМ-2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.