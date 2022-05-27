Сборные России и Белоруссии по хоккею отстранены от ЧМ-2023 Международная федерация хоккея продлила отстранение России и Белоруссии

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборные России и Белоруссии не сыграют на чемпионате мира по хоккею 2023 года. Такое решение приняла Международная федерация хоккея (ИИХФ), сообщается на сайте организации.

Таким образом, решение о дисквалификации обеих команд, принятое в феврале 2022 года, было продлено. Сборные России и Белоруссии пропускают ЧМ-2022, который в эти дни проходит в Финляндии.

Турнир 2023 года, изначально отданный Санкт-Петербургу, был перенесён в Финляндию и Латвию.

Также Россия лишилась права на проведение МЧМ-2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.