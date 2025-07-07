Сборная России заняла лидирующее место в рейтинге IIHF по очкам

Российская сборная стала неформальным лидером рейтинга IIHF, набрав 4030 баллов по итогам чемпионата мира в Швеции и Дании. При этом команда оказалась официально исключена из таблицы Международной федерации хоккея из-за действующего отстранения.

Финал турнира принес историческую победу сборной США (1:0 в овертайме против Швейцарии) — их первый титул с 1960 года. В актуальном рейтинге, где российские результаты не учтены, лидируют американцы (3985), следом идут швейцарцы (3975), а канадцы (3935) опустились на третье место.

Ранее стало известно, что сборная Франции по хоккею была утверждена для участия в Олимпиаде-2026. Она займет место сборной России. Президент Федерации хоккея Франции Пьер-Ив Жербо подчеркнул, что очень рад за своих соотечественников.

До этого экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил шансы увидеть россиян на Олимпиаде-2026 в Турине. По его словам, решение о допуске хоккеистов из РФ на Игры будет принимать исполком Международной федерации хоккея (IIHF), куда входят враждебно настроенные к РФ страны.