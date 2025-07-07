Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 20:37

Сборная России заняла лидирующее место в рейтинге IIHF по очкам

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Российская сборная стала неформальным лидером рейтинга IIHF, набрав 4030 баллов по итогам чемпионата мира в Швеции и Дании. При этом команда оказалась официально исключена из таблицы Международной федерации хоккея из-за действующего отстранения.

Финал турнира принес историческую победу сборной США (1:0 в овертайме против Швейцарии) — их первый титул с 1960 года. В актуальном рейтинге, где российские результаты не учтены, лидируют американцы (3985), следом идут швейцарцы (3975), а канадцы (3935) опустились на третье место.

Ранее стало известно, что сборная Франции по хоккею была утверждена для участия в Олимпиаде-2026. Она займет место сборной России. Президент Федерации хоккея Франции Пьер-Ив Жербо подчеркнул, что очень рад за своих соотечественников.

До этого экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил шансы увидеть россиян на Олимпиаде-2026 в Турине. По его словам, решение о допуске хоккеистов из РФ на Игры будет принимать исполком Международной федерации хоккея (IIHF), куда входят враждебно настроенные к РФ страны.

хоккей
спорт
рейтинги
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп прокомментировал возобновление поставок оружия Украине
Скандал в Театре на Покровке. Директора уволили из-за гастролей в Курск?
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 июля, очень много злаков
Названа причина остановки поставок оружия от США Украине
В США рассказали, сколько территорий ДНР взято под контроль ВС РФ
Названы способы спастись в знойную жару без кондиционера и вентилятора
Глава Запорожской области рассказал о передаче украинцами данных о ТЦК
Маск решил покончить с Трампом: его новая партия сметет всех. РФ поможет?
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в России
В Дагестане произошло массовое отравление
Президент Бразилии резко ответил на слова Трампа о пошлинах для стран БРИКС
«Где юмор?»: о чем шоу «Звезды в стендапе», как выступил Кологривый
Аэропорт Перми временно перестал работать
Отец Маска рассказал о своем заветном желании по поводу России
В Пулково решили отменить платный вход в «курилку»
8 июля: День Петра и Февронии. Семейные приметы и запреты дня
Пушилин рассказал о погибших в результате атаки ВСУ на Горловку
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 июля 2025 года
Драка в кафе, афера с квартирой, ДТП на BMW за 9 млн: как живет Смолов
Во Франции анонсировали самые жесткие санкции ЕС против России
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.