NEWS.ru побеседовал с 24-летним вратарём питерских «армейцев» Александром Самоновым, который в нынешнем сезоне успел настолько ярко провести стартовый отрезок сезона в подмосковном «Витязе», что по осени практически одновременно с переходом в СКА получил вызов в сборную. За национальную команду Александр сыграл по одному матчу на ноябрьском и декабрьском этапах Евротура, а теперь едет в составе сборной на третий этап — Шведские игры.

«СКА — топ-клуб в российском хоккее, был приятно удивлён переходом в Питер»

— Вообще-то я не особо говорливый парень, интервью давать не люблю, — признался Самонов в начале разговора.

— Про вратарей принято говорить, что они составляют отдельную касту и по своему характеру значительно отличаются от полевых игроков. Это действительно так?

— Пожалуй, это всё-таки некий стереотип, потому что среди хоккейных голкиперов есть абсолютно разные по складу характера ребята.

— Для вас это уже не первый вызов в сборную. Уже воспринимаете приезд в стан национальной команды более спокойно, без волнения, которое наверняка было в самый первый раз?

— Действительно, для меня это уже третье приглашение на этап Евротура в нынешнем сезоне, кроме того, многих ребят, вызванных сейчас в сборную, хорошо знаю. Поэтому чувствую себя более комфортно.

— Дебютный для вас матч за сборную на Кубке Карьяла против Чехии получился не слишком удачным: наша команда проиграла, а один из голов соперник забил с подозрением на нарушение правил, едва не затолкав вас в ворота вместе с прижатой ко льду шайбой...

— Да, я тогда пропустил два гола: один — вполне обычный, а вот второй действительно мог вызвать массу вопросов. Там не только меня, но и кого-то из защитников нашей сборной вместе с шайбой в ворота запихали... Но в целом, несмотря на поражение, для дебютного матча вроде сыграл неплохо. А главное — я получил очень ценный опыт. Любой вызов в сборную помогает приобрести этот опыт.

— Тренер вратарей сборной Рашит Давыдов после финского этапа Евротура как оценил вашу игру?

— Отдельных оценок по этапу Евротура с его стороны не было, потому что мы же работаем вместе и в клубе, в СКА. То есть идёт ежедневная тяжёлая, но плодотворная работа.

— Вместе с вами осенью из «Витязя» в СКА перебрался нападающий Артём Швец-Роговой, и этот ваш двойной обмен наделал много шума в хоккейном сообществе, равно как и сама игра подмосковной команды на старте сезона. Как вы сами отреагировали, когда узнали, что вас обменивают в питерский клуб?

— Очень сильно удивился, но не буду скрывать, что это было приятное удивление. Всё-таки СКА — это топ-клуб в российском хоккее. Он решает совсем другие, более высокие задачи в чемпионате, и нужно было быстро перестроиться, понять, что к чему на новом месте, и стараться выступать на высоком уровне.

— Удалось быстро перестроиться?

— Пара матчей ушла на притирку, но вроде бы нормально справился. А дальше, по собственным ощущениям, стало неплохо получаться. Впрочем, все самые важные матчи в сезоне ещё впереди, так что посмотрим, как пойдут дела в плей-офф.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Шуток про то, что „Витязь“ — фарм-клуб СКА, не слышал»

— Многие вратари признаются, что им даже нравится, когда по ходу матча соперник часто бросает по их воротам. Но в СКА настолько надёжная оборона, что до вас шайбы долетают, наверное, гораздо реже, чем было в «Витязе». Значит, приходится как-то дополнительно себя взбадривать, чтобы не потерять игровой тонус?

— Разные матчи бывают. Случается, что и против СКА соперник наносит по 35–40 бросков в створ ворот, а бывает, что и двух десятков не набирается. Но работа голкипера в том и заключается, чтобы в любой момент быть в полной боевой готовности и сохранять максимальную концентрацию внимания.

— Следите за своей статистикой, знаете, сколько матчей «на ноль» в сезоне провели?

— Вообще не слежу! Обращаю внимание лишь на то, какого результата добилась команда. Если выиграла, значит, и я сыграл хорошо.

— С «Витязем» расставались с сожалением? Что говорили партнёры по подмосковной команде, провожая вас в Питер?

— Мы очень тепло попрощались с ребятами, все пожелали мне удачи в новой команде. Никаких обид и злобы по отношению ко мне и близко не было, все отнеслись к моему переходу доброжелательно. С некоторыми из бывших партнёров по «Витязю» и сейчас общаюсь, по возможности послеживаю за тем, как играет команда в чемпионате КХЛ.

— В своё время среди болельщиков и даже некоторых специалистов популярной была шутка о том, что «Витязь» можно назвать своеобразным фарм-клубом СКА — с учётом довольно частых переходов игроков из Подмосковья в Петербург. При вас в команде тоже так шутили?

— Понятно, что подобные обмены игроками между клубами — вовсе не редкость для нашей лиги. Но шуток конкретно про взаимоотношения СКА и «Витязя» лично я не слышал.

— В чём был секрет «Витязя», на старте нынешнего сезона обыгрывавшего всех и вся и в какой-то момент даже опережавшего московский ЦСКА на вершине турнирной таблицы?

— У нас был очень сплочённый коллектив, все играли друг за друга и выходили с одинаковым настроем, не глядя на то, какой соперник нам противостоит. Старались ни под кого не подстраиваться и играть в свой хоккей.

«Импонирует игра Ильи Сорокина и Андрея Василевского»

— В Петербурге живёте на съёмной квартире?

— Да, снял квартиру в том же районе, где находится Ледовый дворец, — не люблю далеко ездить на тренировки и игры. Тем более всем известно, какие в Питере бывают пробки на дорогах. Поэтому не стали с женой ничего выдумывать и поселились в десяти минутах ходьбы от арены.

— Как проводите свободное время? С достопримечательностями культурной столицы успели ознакомиться?

— Да я в Петербурге и раньше нередко бывал, так что в некоторых самых известных местах успел побывать ещё до переезда туда. Сейчас в свободное время можем погулять с супругой по городу или сходить куда-нибудь.

— В СКА образовалась интересная вратарская бригада: компанию вам составляют опытный шведский голкипер Магнус Хелльберг и молодой соотечественник Алексей Мельничук. Как строятся с ними взаимоотношения, быстро ли удалось найти общий язык?

— Да всё хорошо, тем более что английский язык чуть-чуть подучил — так что с Магнусом общаемся без проблем. А что касается конкуренции за место в основном составе, она есть всегда, и это хорошо. Потому что каждый из вратарей в таких условиях только профессионально растёт, и это идёт на пользу всей команде.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— В сборной сейчас ваши напарники и коллеги — Игорь Бобков из омского «Авангарда» и Тимур Билялов из казанского «Ак Барса». С ними давно знакомы?

— С Тимуром мы вместе ещё на зимнюю Универсиаду в Казахстане в 2017 году в составе студенческой сборной России ездили. С Игорем в прошлом сезоне вместе также в феврале на Шведские игры были вызваны — но мне тогда сыграть за сборную не довелось. Ну и, конечно, постоянно в чемпионате КХЛ встречаемся и общаемся, играя друг против друга за свои клубы. У нас хорошее, адекватное общение, которое не зависит от того, кто из нас будет играть в том или ином матче. Вот руководство сборной задачу на Евротур озвучило — побеждать в каждом матче, значит, будем её решать всеми силами, помогая и поддерживая друг друга.

— Как бы вы охарактеризовали свой вратарский стиль?

— Если честно, вообще не имею понятия, как его охарактеризовать (улыбается). Стараюсь играть в современной манере, но в то же время с головой, не теряя хладнокровия в сложных моментах. Со стороны, наверное, виднее, к какому вратарскому стилю ближе моя манера игры.

— Кто из голкиперов, выступающих в нашей лиге или в НХЛ, может считаться для вас примером для подражания, наиболее близким к понятию идеального вратаря?

— Илья Сорокин и Андрей Василевский — их игра мне импонирует.

— Василевский давно покорил НХЛ, став основным вратарём «Тампы», московского «армейца» Сорокина вроде бы тоже ждут в «Нью-Йорк Айлендерс» — и у вас наверняка есть мечта и цель играть за океаном в лучшей лиге мира?

— Наверное, у всех без исключения хоккеистов есть такая мечта. И у меня, конечно, тоже.