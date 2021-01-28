«Салават Юлаев» одержал победу над «Амуром»

https://static.news.ru/photo/cdc59334-616a-11eb-802f-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Салават Юлаев» обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В числе победителей отличились Родион Амиров, Михаил Науменков и Сакари Маннинен. Команда гарантировала себе участие в плей-офф.

В настоящее время «Салават Юлаев» занимает третье место в Восточной конференции КХЛ с 67 очками по итогам 52 встреч. Для «Амура» это третье поражение подряд. Команда находится на 10-й позиции в турнирной таблице.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил о ходе принятия решения о новом месте проведения чемпионата мира в 2021 году.

По его словам, для принятия соответствующего решения требуется больше времени.