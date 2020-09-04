«Салават Юлаев» и «Авангард» с побед стартовали в новом сезоне КХЛ

https://static.news.ru/photo/a111cbc6-ee44-11ea-aed9-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/hcsalavat/

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский «Салават Юлаев» на выезде обыграл нижегородское «Торпедо» — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).

Все шайбы в этом поединке забросили легионеры. У юлаевцев отличились Маркус Гранлунд (2-я минута), Тему Хартикайнен (20-я) и Сакари Маннинен (49-я). В составе «автозаводцев» точные броски на счету Энди Миле (26-я) и Джордан Шварц (58-я).

Омский «Авангард» на своей площадке в подмосковной Балашихе взял верх над новосибирской «Сибирью» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Победную шайбу в своём дебютном матче за омичей забросил на 50-й минуте американский форвард Рид Буше.

Голкипер «ястребов» Эмиль Гарипов отразил все 20 бросков соперника и первым из вратарей в новом сезоне КХЛ заработал «сухарь».

Ярославский «Локомотив» в первом матче сезона дома разгромил московский «Спартак», череповецкая «Северсталь» вырвала волевую победу у хабаровского «Амура», писал ранее NEWS.ru.