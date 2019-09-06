После окончания встречи двух популярных московских клубов, в которой «Динамо» лишь в овертайме вырвало победу у «Спартака» (3:2), на вопросы корреспондента News.ru ответил 34-летний защитник «красно-белых», несколько сезонов проведший в составе «бело-голубых».

— Дерби — сам по себе принципиальный поединок, а для вас, наверное, вдвойне — ведь играли против своей бывшей команды?

— Да, это был очень принципиальный матч. «Динамо» для меня — не пустой звук, не просто слово. Жаль, конечно, что проиграли. Но ничего страшного: это только начало сезона. У нас впереди ещё несколько игр с динамовцами — будем к ним готовиться.

— Вам удалось открыть счёт в этом матче. Пусть эта шайба победы не принесла, забить в дерби, наверное, всё равно приятно?

— Конечно, забивать всегда приятно, тем более что я не так часто это делаю. А то, что забил именно в ворота «Динамо», думаю, просто стечение обстоятельств.

— Матч «Динамо» — «Спартак» по накалу борьбы, уровню мастерства соответствовал громкой вывеске и статусу дерби?

— Знаете, никто в таких матчах не обращает внимания на подобные вещи. Дерби есть дерби, здесь никто не хочет уступать. К сожалению, нас в этом поединке подвела дисциплина.

— Кстати, о дисциплине. Ещё по ходу предсезонного Кубка мэра Москвы главный тренер «Спартака» Олег Знарок сетовал, что команда как никогда много работала летом над реализацией большинства, но голы при численном преимуществе даются «красно-белым» очень тяжело. При этом вы сами много удаляетесь и часто пропускаете в меньшинстве. В чём здесь проблема?

— Действительно, в меньшинстве мы пока не очень удачно играем. Значит, нужно ещё больше работать над этими компонентами на тренировках.

— Многие болельщики, специалисты и журналисты обратили внимание, насколько сильно — даже внешне — изменился Знарок за последний год. Вы тоже обратили внимание на перемены в имидже и характере наставника «Спартака»?

— В «Динамо» мне не довелось пересечься и поработать вместе с Олегом Валерьевичем, но могу сказать, что Знарок — тренер и человек с большой буквы.

Олег Знарок spartak.ru

— Каким, на ваш взгляд, получилось начало сезона для «Спартака»? Как оценить победу и два поражения в овертаймах, то есть четыре набранных очка из шести возможных?

— Мы в команде, естественно, недовольны — могли и побольше очков забрать с выезда. Но что имеем, то имеем. Двигаемся дальше, и теперь постараемся ещё лучше выступить в начинающейся домашней серии матчей.