Советский и российский хоккеист Павел Буре, известный на западе как «Русская ракета», и его супруга Алина ждут четвёртого ребёнка.
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На сегодняшний день Буре и его супруга воспитывают сына и двух дочерей. Третий ребёнок в семье появился в 2018 году.
Ранее NEWS.ru писал о том, что беременная возлюбленная изобретателя и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска разрешит ребёнку самому определить гендерную принадлежность. Об этом Элис Буше, также известная как певица Grimes, заявила в Twitter.
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