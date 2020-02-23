https://static.news.ru/photo/1a8a07ec-5620-11ea-8be2-fa163e074e61_660.jpg Алина и Павел Буре Фото: alinabure/instagram.com

Советский и российский хоккеист Павел Буре, известный на западе как «Русская ракета», и его супруга Алина ждут четвёртого ребёнка.

Об этом сообщает Starhit. По данным издания, супруги не афишировали беременность Алины, однако на одном из мероприятий в честь Дня Защитника Отечества жена 48-летнего спортсмена появилась с сильно округлившимся животом.

На сегодняшний день Буре и его супруга воспитывают сына и двух дочерей. Третий ребёнок в семье появился в 2018 году.

Ранее NEWS.ru писал о том, что беременная возлюбленная изобретателя и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска разрешит ребёнку самому определить гендерную принадлежность. Об этом Элис Буше, также известная как певица Grimes, заявила в Twitter.