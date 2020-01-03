https://static.news.ru/photo/7e8d3dd4-3070-11ea-ad5d-fa163e074e61_660.jpg Роман Ротенберг Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и глава штаба национальной команды положительно оценил выступление молодёжной сборной на чемпионате мира.

Тренерский штаб и ребята отработали по максимуму этот турнир. Я поставлю этой команде пятёрку за выступление на этом чемпионате мира. Если бы победили в финале, было бы пять с плюсом, — цитирует Ротенберга ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия упустила победу над Канадой в финале МЧМ и осталась без золота. Наша сборная не сумела выиграть турнир, проходивший в Чехии. В финальном поединке в Остраве подопечные Валерия Брагина проиграли сверстникам из Канады — 3:4 (0:0, 2:1, 1:3).