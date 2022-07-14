Российский хоккеист рассказал о пользе выступлений в США Хоккеист Коновалов рассказал, что выступления в США помогли ему вырасти личностно

Фото: vk.com/dynamo_ru

Илья Коновалов

Вратарь московского «Динамо» Илья Коновалов признался, что за время выступлений в североамериканских хоккейных лигах он вырос как личность, передает «Р-Спорт». Ранее Коновалов подписал контракт с «Динамо».

Хороший сезон для меня был, многое почерпнул для себя в Северной Америке, в плане быта тоже, вырос как личность, это поможет мне в будущем. Многое — это система игры, быстрота хоккея, скорость принятия решений, маленькие площадки, — заявил Коновалов.

Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» выставил россиянина на драфт отказов. Он перешел в команду в 2021 году, подписав контракт на два года. Коновалов не сыграл «Эдмонтон» ни одного матча.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев объяснил, почему российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», не будет испытывать проблем в США. По мнению, журналиста, дело в экономике.