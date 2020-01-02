Дмитрий Воронков Дмитрий Воронков Фото: Vladimir Prycek/CTK/Global Look Press

Сборная России обыграла команду Швейцарии со счётом 3:1 и вышла в полуфинал молодёжного чемпионата мира по хоккею.

В составе российской сборной отличились Дмитрий Воронков (22-я и 39-я минуты) и Александр Хованов (35). У швейцарцев шайбу забросил Гаэтан Жобен (28).

Соперник россиян в полуфинале определится позже с помощью жеребьёвки.

Ранее сборная России в заключительном матче группы В молодёжного чемпионата мира, проходящего в Чехии, одержала разгромную победу над командой Германии — 6:1 (2:0, 3:0, 1:1), писал NEWS.ru.

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