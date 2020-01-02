Фото: Vladimir Prycek/CTK/Global Look Press

Женская сборная России обыграла команду Финляндии со счётом 6:1 в матче за третье место на чемпионате мира среди игроков не старше 18 лет, который проходит в Словакии.

В составе сборной России шайбы забросили Кристина Глухарева (13-я, 29-я и 57-я минуты), Анастасия Петина (19), Илона Маркова (44), Анна Свиридова (55). У команды Финляндии отличилась Паулина Салонен (46). Таким...