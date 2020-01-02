https://static.news.ru/photo/e9bec864-2da7-11ea-9317-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaroslav Ozana/CTK/Global Look Press

В полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира, проходящего в Чехии, сборная России встретится с командой Швеции. Поединок пройдёт в субботу, 4 января в Остраве.

Соперник россиян по полуфиналу МЧМ определился в заключительной игре 1/4 финала, в которой скандинавы уверенно победили хозяев турнира чехов — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).

В другом полуфинальном матче МЧМ также 4 января сыграют канадцы, разгромившие в четвертьфинале (6:1) словаков, и финны, с минимальным преимуществом (1:0) одолевшие американцев.

Матч Швеция — Россия начнётся 4 января в 17:00 по московскому времени, поединок Канада — Финляндия стартует в 21:00 мск.

Матч за третье место и финал МЧМ пройдут также в Остраве в воскресенье, 5 января соответственно в 17:00 и 21:00 мск.

Российская «молодёжка» в своём четвертьфинальном поединке обыграла со счётом 3:1 швейцарцев, писал ранее NEWS.ru.