Российская сборная по хоккею победила шведов

Сборная России по хоккею обыграла шведскую команду во втором матче второго этапа Евротура — кубка Первого канала. Игра завершилась со счётом 1:0. Встреча прошла на московской «ЦСКА Арене».

Единственную шайбу в ворота шведов забил Вячеслав Войнов на 48-й минуте матча. На защите со стороны России стоял Иван Федотов.

Этот матч россияне провели в форме, стилизованной под команду советской сборной 1956 года. В этот год команда впервые выступила на Олимпиаде. 22 декабря спортсмены будут отмечать 75-летний юбилей отечественного хоккея.

Сейчас российская сборная возглавляет турнирную таблицу с шестью очками. 15 декабря россияне победили команду Канады. Игра прошла в Москве на арене в «Парке легенд» и завершилась со счётом 4:3. Во втором этапе Евротура участвуют пять сборных — России, Канады, Чехии, Финляндии и Швеции.