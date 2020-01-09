Вратарь клуба «Нэшвил Предаторз» Пекка Ринне стал 12 голкипером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), кому удалось забросить шайбу.
Финн отметился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (5:2).
January 10, 2020
Впервые за последние семь лет вратарю удалось забить гол. Последний раз это сделал вратарь «Аризоны» Майк Смит 19 октября 2013 года в игре против «Детройта».
Ранее сообщалось, что нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вошёл в символическую сборную последнего десятилетия по версии Международной федерации хоккея, писалNEWS.ru.
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