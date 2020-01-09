https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Вратарь клуба «Нэшвил Предаторз» Пекка Ринне стал 12 голкипером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), кому удалось забросить шайбу.

Финн отметился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (5:2).

Впервые за последние семь лет вратарю удалось забить гол. Последний раз это сделал вратарь «Аризоны» Майк Смит 19 октября 2013 года в игре против «Детройта».

Ранее сообщалось, что нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вошёл в символическую сборную последнего десятилетия по версии Международной федерации хоккея, писалNEWS.ru.