https://static.news.ru/photo/acf379fe-69c3-11ea-bcd2-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение об отмене чемпионата мира по хоккею пока не принято, заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Мы находимся в диалоге с властями Швейцарии и вместе примем решение об отмене турнира. Продолжаем мониторить ситуацию, пока не знаю, когда примем решение об отмене, — приводит слова Фазеля РИА Новости.

Чемпионат мира по хоккею в 2020 году должен пройти 8–24 мая в Швейцарии.

Власти Швейцарии ввели режим чрезвычайной ситуации. Прекращена выдача виз для граждан третьих стран и закрыто воздушное пространство для Испании, Италии, Франции, Германии, Австрии и государств, не входящих в шенгенское соглашение.

Фазель добавил, что его ведомство проверяет ситуацию с коронавирусом в Швейцарии день за днём.