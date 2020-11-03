Регулярный чемпионат НХЛ — 2020/21 может состояться в сокращённом формате

https://static.news.ru/photo/20e2fd66-1dde-11eb-95ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Регулярный чемпионат НХЛ — 2020/21 может пройти в сокращённом формате, каждый клуб проведёт минимум 48 матчей.

Как уточняется, на сегодняшний день это минимальное число игр, которое готова рассмотреть НХЛ. В то же время плей-офф Кубка Стэнли состоится в обычном формате с участием 16 команд, передаёт ESPN.

Начало сезона намечено на 1 января.

Ранее NEWS.ru писал, что итогом встречи в Екатеринбурге в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Динамо» стала победа хозяев со счётом 7:2.

У хозяев отметились Алексей Макеев, который сделал хет-трик (23-я, 32-я и 57-я минуты), и Станислав Бочаров дублем (2-я и 23-я). Также отличились Дэн Секстон (40) и Брукс Мэйсек (42).