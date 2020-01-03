https://static.news.ru/photo/b70ff234-d76d-11e9-8961-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков высказал свою точку зрения на итог молодёжного чемпионата мира по хоккею. По его словам, у наших молодых спортсменов есть «пороки», которые мешают им главенствовать на планете.

В проигранном канадцам главном матче турнира в Чехии отечественные хоккеисты играли хорошо, но есть важное «но», отметил сенатор.

Из года в год, из чемпионата в чемпионат сборные России — что взрослые, что молодёжные — воспроизводят одни и те же пороки: ненужные нарушения правил и патологическое неумение играть в большинстве. В финал с этим выйти можно. Стать первыми сложно, — считает журналист в своём Twitter.

Эффект бумеранга: путем ликвидации Сулеймани Трамп надеялся не «потерять» Ирак вслед за Сирией, а добился обратного: парламент Ирака потребовал вывода войск США из страны. Помпео же заверял, что все видят в США «силу добра»? Вот эту «силу добра» иракцы и не хотят больше терпеть. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 января 2020 г.

Эффект бумеранга: путем ликвидации Сулеймани Трамп надеялся не «потерять» Ирак вслед за Сирией, а добился обратного: парламент Ирака потребовал вывода войск США из страны. Помпео же заверял, что все видят в США «силу добра»? Вот эту «силу добра» иракцы и не хотят больше терпеть. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал поражение хоккейной сборной России в финале молодёжного чемпионата мира. По его словам, наши хоккеисты старались, но не смогли реализовать свои возможности.