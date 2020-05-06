Приватный урок хоккея с Овечкиным оценили в $38 тысяч

Фото: John McCreary/Icon Sportswire/Global Look Press

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов рассказал, почему российская элита интересуется хоккеем. По его словам, во времена СССР политики решали важные вопросы в бане и на охоте, теперь же появился президент со спортивным прошлым, после чего образовался новый мужской клуб — «Раздевалка».

Муратов считает, что «важные люди теперь собираются на хоккее и важные тёрки там трут». Однако их увлечённость стала «вредить игре». В интервью Sports.ru Муратов выразил недоумение ситуацией, когда «Ротенберг-младший тренируется...