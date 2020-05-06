Приватный урок хоккея с Овечкиным оценили в $38 тысяч

https://static.news.ru/photo/a539241c-8f6f-11ea-b1c7-fa163e074e61_660.jpgАлександр ОвечкинФото: John McCreary/Icon Sportswire/Global Look Press
В рамках прошедшего аукциона благотворительного челленджа All In Challenge один из болельщиков оценил приватный урок хоккея от капитана и нападающего клуба Национальной хоккей лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в $38 тыс., сообщает Bleacher Report.
Главной задачей челленджа стала материальная помощь незащищённым группам населения.
В понедельник, 20 апреля, российский форвард выставил на аукцион необычный лот со стартовой стоимостью $10 тыс. В условиях уточнялось, что победитель проведёт с Овечкиным 30-минутную индивидуальную тренировку после занятия основной команды. Кроме того, выигравший получит четыре билета на домашний матч команды, клюшку с автографом капитана «Вашингтона» с этой игры, а также получит возможность посетить раздевалку клуба после встречи. А проживание и переезд включены в стоимость лота.