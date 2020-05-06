Хоккей

Приватный урок хоккея с Овечкиным оценили в $38 тысяч

10:41, 06 мая 2020
Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: John McCreary/Icon Sportswire/Global Look Press

В рамках прошедшего аукциона благотворительного челленджа All In Challenge один из болельщиков оценил приватный урок хоккея от капитана и нападающего клуба Национальной хоккей лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в $38 тыс., сообщает Bleacher Report.

Главной задачей челленджа стала материальная помощь незащищённым группам населения. 

В понедельник, 20 апреля, российский форвард выставил на аукцион необычный лот со стартовой стоимостью $10 тыс. В условиях уточнялось, что победитель проведёт с Овечкиным 30-минутную индивидуальную тренировку после занятия основной команды. Кроме того, выигравший получит четыре билета на домашний матч команды, клюшку с автографом капитана «Вашингтона» с этой игры, а также получит возможность посетить раздевалку клуба после встречи. А проживание и переезд включены в стоимость лота. 

Ранее голкипер Илья Брызгалов обошёл Овечкина в рейтинге неординарных хоккеистов НХЛ, писал NEWS.ru.

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