Приватный урок хоккея с Овечкиным оценили в $38 тысяч

Главной задачей челленджа стала материальная помощь незащищённым группам населения.

В понедельник, 20 апреля, российский форвард выставил на аукцион необычный лот со стартовой стоимостью $10 тыс. В условиях уточнялось, что победитель проведёт с Овечкиным 30-минутную индивидуальную тренировку после занятия основной команды. Кроме того, выигравший получит четыре билета на домашний матч команды, клюшку с автографом капитана «Вашингтона» с этой игры, а также получит возможность посетить раздевалку клуба после встречи. А проживание и переезд включены в стоимость лота.