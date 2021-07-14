Президент хоккейного ЦСКА объяснил смену Никитина на Фёдорова

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В московском хоккейном клубе ЦСКА произошла смена власти. Главным тренером «красно-синих» назначен бывший нападающий сборной России Сергей Фёдоров. Президент команды Игорь Есмантович признал, что данное решение связано исключительно с итоговыми результатами коллектива в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщает «Р-Спорт».

Никакого конфликта с Никитиным нет. Сегодня прошло собрание наблюдательного совета, посвящённое прошедшему сезону. При обсуждении было принято решение о назначении главного тренера. Главная причина — результат сезона, — сказал Есмантович.

Он отметил, что для столичного клуба главное — победа в соревнованиях, чего «армейцы» не сумели достичь.

51-летний Фёдоров работает в ЦСКА с 2012 года. Он впервые в карьере займёт пост наставника.

Никитин возглавил ЦСКА в 2017 году. За время работы с «красно-синими» ему удалось завоевать Кубок Гагарина — 2019.

В прошедшем сезоне его команда добралась до финальной серии плей-офф, где в серии из шести матчей проиграла омскому «Авангарду» со счётом 2:4.

Ранее бывший игрок ЦСКА, российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов ответил на слухи о романе со Стефанией Маликовой, дочерью певца Дмитрия Маликова.