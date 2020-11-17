Претензия на миллион: кому нужен неиграющий Ковальчук

Форвард Илья Ковальчук готов вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), но только при условии, если ему предложат один миллион долларов — именно такая информация появилась в СМИ ранее. Сможет ли кто-то из российских клубов потянуть запросы нападающего — в материале NEWS.ru.

Один миллион долларов на сегодняшний день — это почти 80 миллионов рублей. А теперь вспомним, что в КХЛ ввели потолок зарплат — у богатых команд он ограничивается 900 миллионами «деревянных». Но ни ЦСКА (Москва), ни СКА (Санкт-Петербург), ни магнитогорский «Металлург» с «Динамо» (Москва) интереса к игроку не имеют. Единственный клуб, у кого есть возможность предложить необходимые условия Ковальчуку, — московский «Спартак» (даже несмотря на то, что у клуба хватает проблем.) Да и вернуться в родной дом — очередная приятная сказка со счастливым концом.

Сразу вспоминается история с Александром Овечкиным прошлой весной, когда заговорили о возможности возвращения в московское «Динамо», воспитанником которого он является. А что, было бы здорово увидеть двух звёзд мирового хоккея, снова играющих друг против друга в России. А если бы за плечами у обоих был Кубок Стэнли, то просто восхитительно. Но Ковальчук похвастаться победой в чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), к сожалению, не может. И совершенно очевидно, что именно заокеанская лига остаётся для форварда приоритетом. Правда, пока и оттуда предложения как-то не сыплются. Для лиги он уже не самый нужный игрок, учитывая его возраст. Да, опыта у него предостаточно, он прекрасно знает, когда нужно отдать пас, а когда самостоятельно включиться в борьбу, но 37 лет — это уже слишком много для НХЛ. Окончательная его судьба в Америке станет ясна в декабре 2020 года. Остаётся ждать, сможем ли мы увидеть Кови в новом сезоне Национальной лиги, который с наибольшей долей вероятности стартует именно в январе 2021 года.

Илья Ковальчук Vincent Ethier/Icon Sportswire/Global Look Press

Сам хоккеист не раз говорил, что продолжает держать себя в форме и надеется найти подходящий клуб.

Я тренируюсь, чтобы держать себя в форме. Я всё время разговариваю с Пэтом (Пэт Бриссон, агент хоккеиста в НХЛ. — NEWS.ru), он держит меня в курсе. Но я никуда не тороплюсь. Мы постараемся найти подходящее место, подходящее для всех, — приводит слова Ковальчука The Athletic.

Тем не менее ждать предложения из НХЛ можно сколько угодно, агент же хоккеиста не стал опровергать информацию о возможном желании вернуться в КХЛ. Но и подтверждать, к слову, тоже не решился. Это только подогревает интерес — похоже, что на самом деле это не слухи. Если всё-таки не удастся остаться за океаном, то заканчивать карьеру в России, тем более в условном «Спартаке», выглядит наиболее хорошим вариантом. А учитывая хорошие отношения с главным тренером Олегом Знарком, с которым Ковальчук вместе защищали нейтральные цвета России на Олимпиаде в 2018 году, наверное, это будет самым оптимальным вариантом.

Олег Знарок Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Только вот есть подозрение, что даже «красно-белым» такая сумма неудобна. Правда, главная проблема уже даже не деньгах, а в качестве. Ковальчук не играл семь месяцев кряду, провалив летом все возможности в Кубке Стэнли с «Вашингтоном Кэпиталз». А всего в сезоне-2019/20 воспитанник московского «Спартака» успел поиграть сразу за три клуба НХЛ: «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон». Все понимают, что тренировки не могут заменить полноценные минуты игр. Так что и упираться в миллион долларов, как бык в красную тряпку, неразумно. Тем более российский сезон давно в разгаре. Подписывать игрока на половину чемпионата за такие деньжищи — это странно, а если представить, что и выдающегося ничего Ковальчук не сможет показать, то вообще глупо.

Бывший главный тренер московского «Спартака» Фёдор Канарейкин рассказал, что может повлиять на решение форварда и пока свободного агента.

Есть несколько моментов, которые могут повлиять на развитие событий: первое — если появится хоть какое-то предложение из НХЛ, Ковальчук останется там; второе — если вернётся в Россию, то для нашего хоккея это будет, конечно, большим плюсом, потому что уровень нашего чемпионата находится на стадии развития и нужны звёзды, мастера, на примере которых можно растить своих игроков и развивать лигу, ведь, к большому сожалению, с мастерством сейчас не всё в порядке. Третий момент — это потолок зарплат, я считаю, должна быть жёсткая линия для всех команд, мы просто видим, что клубы-олигархи всё время пополняются именитыми игроками, а бюджет-то не резиновый, мы все это прекрасно понимаем. Так, конечно, было бы хорошо, если он вернётся, — сказал Канарейкин корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, нападающему хватит месяца, чтобы вернуться в оптимальную игровую форму. Специалист убеждён, что Ковальчук знает, как себя готовить, учитывая такую прекрасную карьеру и опыт. К тому же Илья не бросает подготовку.

Илья Ковальчук ilyakovalchukofficial/instagram.com

Понятно, что есть интенсивные периоды, когда в преддверии активных действий надо быть в боевой форме, платформа есть, в чём начинать. Но он ежедневно трудится над своим телом, карьера же не завершена, — добавил он.

Тем не менее, как утверждает Канарейкин, для спартаковских болельщиков его возвращение было бы оптимально, а для клуба и подавно.

Представьте, в родные стены возвращается воспитанник. Хочется и Александра Овечкина уже увидеть в «Динамо», он сам говорит, что хочет закончить карьеру на родине. Так что Ковальчук для «Спартака» — это харизматичная фигура, большой плюс Знарку, он сам харизматичен, ему нужен такой же лидер, — заключил специалист.