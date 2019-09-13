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Действующий обладатель Кубка Гагарина — московский ЦСКА — в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал убедительную победу над одноклубниками из Санкт-Петербурга — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Подопечные Игоря Никитина выиграли первое из шести «армейских» дерби, запланированных календарём чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне. Шайбы забросили Антон Слепышев (9-я минута), Константин Окулов (26-я, в большинстве) и Сергей Калинин (за 55 секунд до финальной сирены, в пустые ворота).

Голкипер москвичей Илья Сорокин отразил 21 бросок соперника и заработал юбилейный, 50-й «сухарь» в чемпионатах КХЛ.

За игрой лидеров Западной конференции КХЛ на трибунах Ледового дворца в Санкт-Петербурге наблюдал 12 391 зритель.

ЦСКА, набрав девять очков после шести проведённых матчей, вышел на первое место в турнирной таблице «Запада».

В первом матче игрового дня «Адмирал» во Владивостоке всухую обыграл казахстанский «Барыс», писал ранее News.ru.