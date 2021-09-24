Буре отреагировал на возвращение Знарка на пост главного тренера сборной

Легенда российского хоккея, специальный представитель Федерации хоккея России (ФКР) по международным делам Павел Буре назвал возвращение Олега Знарка на пост главного тренера сборной сильным ходом. По словам экс-нападающего, наставник хорошо знает систему работы штаба национальной команды и игроков. Его слова приводит пресс-служба ФХР.

Это по-настоящему сильный ход. Олег — очень опытный тренер, с ним сборная выигрывала золото и медали чемпионатов мира, Олимпийские игры 2018 года. Он хорошо знает систему работы штаба сборной, игроков, которые выступали в национальной команде, — сказал Буре.

Также бывший хоккеист назвал «сильным» состав помощников нового наставника сборной. В тренерский штаб Знарка вошли Алексей Жамнов и Сергей Зубов.

Я очень хорошо их знаю, с Зубовым жил на сборах в одном номере, Жамнова — ещё с детства. Думаю, штаб сборной ещё укрепится и в Пекине у нас будет по-настоящему сильный тренерский состав, — заключил он.

Новый контракт Знарка рассчитан на один год. Он будет наставником команды на Олимпийских играх и чемпионате мира. С 2014 по 2018 год под руководством Знарка сборная России завоевала золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира — 2014, а также серебряную награду в 2015-м и две бронзовые медали мировых первенств.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала поражение сборной России по хоккею от Канады в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года. Неудачу она связала с тем фактом, что Знарок тогда не был тренером команды.