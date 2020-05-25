Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Алиса Знарок, дочь заслуженного тренера России, экс-наставника национальной сборной Олега Знарка, официально объявили о помолвке спустя четыре года отношений. Первое свидание на чемпионате мира в Москве, удивление отца, переезд в Штаты и, наконец, предложение руки и сердца — NEWS.ru рассказывает об истории любви Артемия и Алисы.

Знакомство

Впервые Алиса и Артемий встретились на мероприятии, которое было организовано по случаю окончания чемпионата мира по хоккею в 2015 году. Несмотря на то, что в Чехии состоялось дебютное выступление Артемия за национальную команду, молодой хоккеист уже являлся обладателем Кубка Гагарина (в составе СКА. — NEWS.ru) и готовился перебраться за океан. Об этом как раз и сообщил Олег Знарок, представляя Алисе Артемия: «Он едет играть в НХЛ». «Ну, замечательно, удачи», — вспоминала первую встречу Алиса в интервью для «Р-Спорт».

Летом того же года Панарин проводил отпуск с другом в Монако. Зная, что тренер команды отдыхает в Ницце, он решил списаться с наставником. Олег Валерьевич любезно позвал ребят в гости. Естественно, путь из Монако в Ниццу Панарин держал не для того, чтобы повидаться с наставником, молодой человек очень надеялся увидеться с дочерями Олега Валерьевича — Алисой и Лерой. Каково же было удивление Артемия, когда девушек там не оказалось. Но пришлось довольствоваться тем, что есть. Ребята вместе с тренером погуляли по городу и сделали несколько снимков.

Эти фото, кстати, очень пригодились Артемию. Олег Знарок, не особо разбираясь в тонкостях современных гаджетов, попросил Панарина прислать ему снимки «по Интернету». Артемий воспользовался случаем и написал Алисе в Instagram.

Я быстрее Алисе выслал фотку в Instagram. Сижу, жду. Дня три не отвечала. Думаю: «Понтуется, короче». Потом ответила: «Не могу сохранить чего-то. Скинь на почту». А я сказал, что в почте не шарю: «Дай мне номер, в WhatsApp скину», — заявлял Панарин Sports.ru.

Так Артемий получил номер Алисы, но с первого раза общение не завязалось. На сообщения молодого человека девушка отвечала сухо. Он долгое время злился. А когда узнал, что у неё есть молодой человек, и вовсе удалил её номер телефона.

В следующий раз уже пришлось писать Алисе. Она попросила Панарина прислать ролик-поздравление к годовщине свадьбы родителей. Девушка к тому моменту была уже свободна.

Начало отношений

Это был 2016 год, в Москве шёл чемпионат мира по хоккею. Алиса тогда пробовала работать на «Матч ТВ», часто находилась рядом с командой. Вот Артемий и решил попытать судьбу ещё раз. Написал Алисе, позвал погулять, она ответила согласием.

Свободное от работы время они проводили друг с другом. Вскоре чемпионат мира закончился, а отношения остались.

Но стоит сказать, что пара долгое время не афишировала свои отношения, хотя, как признавалась сама Алиса, в хоккейном сообществе все уже знали о том, что они встречаются. Точнее будет сказать все, кроме отца девушки. Для Олега Знарка известие о том, что Алиса и Артемий вместе, стало большим удивлением.

Это произошло, когда пара решила организовать первый совместный отдых. Перед отъездом Алисе набрал отец, тогда она и призналась, куда и с кем собирается ехать. Олег Валерьевич настолько удивился, что повесил трубку. И перезвонил лишь спустя два часа.

Через год, на следующем турнире сборных, у Артемия состоялся серьёзный разговор с отцом девушки. Панарин сказал, что хочет, чтобы Алиса перебралась к нему в Чикаго, и пообещал, что возьмёт всю ответственность на себя. Олег Знарок доверился парню. С тех пор Алиса и Артемий живут вместе.

Помолвка

Но новость об отношениях стала не единственным поводом для удивления известного тренера. На днях пара выложила в собственных аккаунтах в Instagram совместное фото, на котором Алиса на камеру демонстрирует кольцо на безымянном пальце. Правда, предложение было сделано почти год назад (в августе 2019-го), но пара некоторое время держала всё в секрете.

Фанаты Артемия и Алисы очень тепло восприняли эту новость, а вот отец девушки не с первого раза понял, что произошло.

Алиса устроила конференц-колл: подключились её мама, сестра и папа. Алиса всех поприветствовала, сразу показала кольцо в камеру. А Олег Валерьевич только-только вернулся с какой-то игры. И, не обращая внимания на Алису, стал мне кричать: «Эй, Панара, ты видел, как мы их разорвали сегодня? Вот так надо играть! Он что-то ещё сказал, но я не особо разобрал — связь плохая была. А потом он закончил: «Ну, все, ладно, пока». И отключился. Мы только потом осознали, что он не понял, с какой целью был организован этот звонок, — рассказал хоккеист в интервью изданию «Р-Спорт».

Свадьба, которая была запланирована на это лето, по понятным причинам сорвалась. Но разве это повод для грусти? Торжество можно перенести, лишь бы в отношениях царили любовь и гармония. А с этим, кажется, у ребят полный порядок.