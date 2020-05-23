Панарин позвал под венец дочь Знарка

https://static.news.ru/photo/d05b2098-9c7e-11ea-846d-fa163e074e61_660.jpg Алиса Знарок и Артемий Панарин Фото: artemiypanarin/instagram.com

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин предложил выйти за него замуж Алисе Знарок, дочери заслуженного тренера России Олега Знарка.

О помолвке 28-летний хоккеист сообщил , опубликовав совместную с девушкой фотографию на своей странице в Instagram. На ней пальцы рук молодых людей украшают обручальные кольца.

Как такому решению поспособствовала самоизоляция, режим которой пара соблюдает в США, не сообщается. Также пока неизвестна дата свадьбы Артемия и Алисы, состоящих в отношениях с 2016 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Артемий Панарин признан лучшим российским игроком в истории клуба «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего за него выступали 29 россиян. Панарин является самым высокооплачиваемым российским игроком в НХЛ с зарплатой в $11,5 млн в год. В текущем сезоне на счету хоккеиста 95 очков в 69 матчах.