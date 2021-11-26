Овечкин занял место в истории из-за хет-трика

Российский хоккеист, форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин стал самым возрастным спортсменом, оформившим хет-трик в истории «Вашингтона». Игра с «Флорида Пантерз» благодаря ему закончилась со счётом 4:3. При этом 36-летний хоккеист вышел на шестое место в истории НХЛ по числу хет-триков.

ovi's list of accomplishments longer than a cvs receipt at this point pic.twitter.com/MnMPsaIJYT — Washington Capitals (@Capitals) November 27, 2021

На счету Овечкина всего 28 хет-триков, как и у Марселя Дионни и Бобби Халла. Лидером в мире по-прежнему остаётся Уэйн Гретцки (50). В списке лучших бомбардиров в истории НХЛ россиянину ещё нужно обойти 25 человек. Пока он на 26 месте с 1356 баллами.

За «Вашингтон» хоккеист выступает с 2005 года. В самом клубе он на третьей строке в списке лучших бомбардиров. Он делит этот титул с нападающим «Калгари» Эндрю Манджипане.

Ранее Овечкин отметился дублем и результативной передачей в матче с «Сан-Хосе Шаркс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Это позволило россиянину довести общее число заброшенных шайб в карьере до 744 и приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки, а также обойти Павла Дацюка в списке лучших ассистентов.