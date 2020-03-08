https://static.news.ru/photo/879660a0-6283-11ea-a5fa-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 48-ю шайбу в регулярном сезоне-2019/20. Россиянин отличился в матче против «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б) с передачи Евгения Кузнецова.

Столько же результативных бросков в нынешнем сезоне имеет нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, однако чех провёл на один матч больше, чем россиянин.

Alex Ovechkin ( @ovi8 ) NEVER fails to impress.



His 48th of the season is STUNNING. pic.twitter.com/RuFW1d2QYp — NHL (@NHL) March 10, 2020

В матче с «Баффало» Овечкин записал в свой актив результативную передачу. Он также не смог реализовать буллит в послематчевой серии бросков. После 68 матчей в активе россиянина стало 67 (48+19) очков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс». По итогу встречи «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме обыграл команду гостей со счётом 6:5. У победителей пять шайб забросил Мика Зибанежад. Форвард «Рейнджерс», россиянин Артемий Панарин сделал три голевые передачи. Также свою первую шайбу в составе «Вашингтона» забросил Илья Ковальчук.