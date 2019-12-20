https://static.news.ru/photo/466d3aa8-245e-11ea-ab9d-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Randy Litzinger/Icon Sportswire/imago-images.de/Global Look Press

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала имена спортсменов, которые будут капитанами команд Матча всех звёзд НХЛ — 2020. Россиянин из «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поведёт за собой сборную Столичного дивизиона.

Другими капитанами назначены Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз» (Атлантический дивизион), Нэтан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» (Центральный) и Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» (Тихоокеанский). Об этом говорится в сообщении НХЛ, размещённом в Twitter.

Матч звёзд проходит в новом формате из трёх матчей, в которых играют сборные каждого дивизиона, с 2016 года. В 2020 году он состоится 24–26 января в «Энтерпрайз-Центре» в Сент-Луисе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Овечкин получил международную награду имени Уэйна Гретцки за вклад в развитие хоккея в Америке. Данная награда вручается с 1999 года, её первым обладателем стал канадец Уэйн Гретцки. Овечкин выступает за американскую команду с 2005 года, в составе которой в 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли.