Другими капитанами назначены Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз» (Атлантический дивизион), Нэтан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» (Центральный) и Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» (Тихоокеанский). Об этом говорится в сообщении НХЛ, размещённом в Twitter.

Your #NHLAllStar Division Captains will be as follows:



Atlantic Division - David Pastrnak ( @pastrnak96 )

Central Division - Nathan MacKinnon ( @Mackinnon9 )

Metropolitan Division - Alex Ovechkin ( @ovi8 )

Pacific Division - Connor McDavid ( @cmcdavid97 ) pic.twitter.com/YuU9ypQT4c