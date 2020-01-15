Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не хочет переезжать из Вашингтона, потому что этот город стал его домом.
Я думаю, что любой игрок хочет остаться на одном месте, потому что здесь семья, друзья, хорошие отношения с городом. И мы не хотим переезжать, потому что Вашингтон стал вторым домом, — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.
Контракт Овечкина с командой истекает в 2021 году.
Как писал NEWS.ru ранее Овечкин со своей женой Анастасией Шубской посетили рождественский ужин в резиденции президента США Дональда Трампа.
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