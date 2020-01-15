https://static.news.ru/photo/099c320e-383c-11ea-a9e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не хочет переезжать из Вашингтона, потому что этот город стал его домом.

Я думаю, что любой игрок хочет остаться на одном месте, потому что здесь семья, друзья, хорошие отношения с городом. И мы не хотим переезжать, потому что Вашингтон стал вторым домом, — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Контракт Овечкина с командой истекает в 2021 году.

Как писал NEWS.ru ранее Овечкин со своей женой Анастасией Шубской посетили рождественский ужин в резиденции президента США Дональда Трампа.