Оппозиционный хоккей: что делают в Риге с флагами Белоруссии и России

Международный скандал, начавшийся с принудительной посадки самолёта Ryanair в Минске, предсказуемо перекинулся на спорт. В Риге, на чемпионате мира по хоккею, белорусский государственный флаг заменили на бело-красно-белый. Досталось и российскому триколору. Расскажем, что именно случилось в столице Латвии, почему это случилось, и что будет дальше.

«Это неприемлемо»

И так, в понедельник, 24 мая, очень громкой новостью прошло в медиа, что на чемпионате мира по хоккею заменили государственный белорусский флаг на бело-красно-белый. Такое решение принял мэр Риги Мартиньш Стакис.

Среди флагов чемпионата по хоккею мы поднимаем флаг свободной Белоруссии, который мне доверили белорусские политэмигранты! Флаг, символизирующий режим, который осуществляет государственный терроризм, нельзя вывешивать в Риге — мы его сняли, — написал он в Twitter.

Конечно, это не могло остаться незамеченным. В Белоруссии отреагировали жёстко, выслав из страны всех латвийских дипломатов. Рига отреагировала симметрично. Фактически, между странами прерваны дипломатические отношения.

Скандал на этом не закончился. Реакция последовала и от Рене Фазеля, главы Международной федерации хоккея. Он известен очень хорошими отношениями с Лукашенко, которые, правда, не удержали его от того, чтобы отнять у Белоруссии право проведения чемпионата мира.

Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и ИИХФ с тех позиций, где в Риге поменяли флаги, — приводит слова Фазеля ТАСС.

Мэр письмо получил и ответил на него вполне изящно, в то же время дерзко.

Президент ИИХФ требует, чтобы в Риге были восстановлены прежние флаги Беларуси вместо белорусских флагов свободы. В противном случае он настаивает на снятии флагов ИИХФ. Каждый должен выбрать сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. По просьбе господина Фазеля мы снимем флаги ИИХФ, — написал Стакис в Twitter.

Таким образом, бело-красно-белый флаг остался висеть в Риге, на площади, в непосредственной близости от места, где проходит чемпионат мира. Но, что очень важно понимать, не на самом чемпионате мира. На аренах, где проходят матчи, Белоруссия по-прежнему представлена государственным, красно-зелёным флагом. То есть, мэр не распространял свои решения туда, где боссом не является. Он не вторгался на территорию ИИХФ, он заменил флаг на площади города, где имел право это сделать.

twitter.com/edgarsrinkevics

Ясно как день

О причинах демарша мэра Риги не сказать нельзя, хотя причины эти абсолютно очевидны. Не видеть их может либо слепой, либо глупый. 23 мая власти Белоруссии под предлогом сообщения о минировании вынудили самолёт компании Ryanair приземлиться в аэропорту Минска. Уже на земле спецслужбы республики задержали журналиста Романа Протасевича, бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta. Всё, что происходило и продолжает происходить после этой акции — реакция на неё.

Другой вопрос, адекватна ли эта реакция. Какое отношение флаг, висящий на рижской площади вблизи хоккейных арен, имеет к случившемуся в небе над Белоруссией? Очень косвенное. Но мэр Риги захотел таким образом выразить поддержку белорусской оппозиции и сделал это. Кто-то это считает неуважением, кто-то призывает отстранить от чемпионата мира Латвию, кто-то — Белоруссию.

В реальности, никто никого отстранять не собирается, турнир с почти 100-процентной вероятностью будет доигран в штатном режиме. Хотя, от белорусского руководителя можно ожидать чего угодно. Удивится кто-то, если он решит отозвать команду из Риги из-за акции с заменой флага? Конечно, никто не удивится.

Среди тех, кто возмутился действиями мэра Риги — российский экс-боксёр, а ныне депутат Николай Валуев.

Не считаю это действие — замену флага — нормальным. Никто не имеет право этого делать. Это не то что неофициальный, такого флага Белоруссии не существует. Пусть оппозиционеры выходят на лёд и играют в оппозиционный хоккей в Латвии, — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

А что с российским флагом?

Как ни странно, даже в российских СМИ скандал разгорелся исключительно из-за замены белорусского флага. О замене российского как-то никто особо не говорит, хотя она случилась почти в тот же момент. На той же центральной площади теперь вместо нашего триколора размещён флаг Олимпийского комитета России.

Возможно, никто не возмущается из-за того, что российского флага там не должно было быть изначально, ведь согласно решению Всемирного антидопингового агентства (WADA), российским спортсменам запрещено выступать на Олимпийских играх и других международных соревнованиях под символикой страны до 16 декабря 2022 года.